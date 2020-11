Zřejmě jeden z posledních slunečných dní letošního podzimu byl jako stvořený pro sběr hroznů. I když důvodů k radosti jako při loňské sklizni zase tolik nebylo.

„Pro vinaře letošní rok určitě patřil k těm horším. Na rozdíl od loňského roku bylo málo slunečných dní, počasí bylo střídavé, takže nám hrozny nestihly dozrát do potřebné cukernatosti,“ je si vědom Jiří Pelikán. Ten na své vinici Pod Hromobitkou má na tvarově nepravidelné čtvrtině hektaru vysazených 1250 hlav – v nejkratším řádku dozrávalo víno na šesti hlavách v tom nejdelším jich je téměř 50.

Sklizeň se v minulých letech pohybovala od 800 do 1200 kilogramů. „Letos ale bude určitě méně, předpokládám tak 700 kilogramů. Uvidíme jak to bude téci, ale mohlo by z toho být kolem 400 litrů vína,“ odhaduje letošní výtěžnost vinice, která se nachází ve 400 metrech nad mořem.

„Určitě jsme okrajová oblast,“ je si vědom daných geografických dispozic. „Proto zde máme vysazené ranější a rezistentní odrůdy. Rezistenty proto, abychom nemuseli dělat žádnou chemickou ochranu – akorát révu osečkujeme, sekáme trávu a hnojíme kravským hnojem. Hrozny vyrostou skoro samy,“ říká litobořský vinař a prozrazuje, co na vinici dozrálo.

„Tady co stojíme,“ podívá se po řádku, „tak roste Merzling a tady pod námi to je Solaris. Z hlediska odrůdovosti je to vlastně otec se synem, kolikrát jednotlivé hrozny od sebe ani nerozeznám,“ usmívá se, a dodává, že Solaris je o něco ranější a malinko voňavější. Z modrých odrůd zde plodí česká vyšlechtěná odrůda kofranka. „Tu nám v prvopočátku v roce 2009, kdy jsme zvažovali vysazení vinice, doporučil profesor Kraus, který ji vyšlechtil. Další modrou odrůdou je německá Marlen,“ doplnil vinař.

„Přestože obě odrůdy jsou rané, tak nikdy nejsou tak rané jako bílé druhy. Modré hrozny potřebují slunce ještě více a letos slunečních dní tolik nebylo,“ vysvětluje, proč v modrých odrůdách nedosáhla cukernatost vyšších hodnot. „Opravdu měly málo cukru – ani by to na víno nebylo, tak jsme z nich udělali mošt.

Letos se Pod Hromobitkou sklízelo o měsíc později než v předchozím roce. „Vloni jsme sklízeli už na konci září. A byla to nucená sklizeň, protože hrozny měly tolik cukru, že si to všechny ptáci v okolí mezi sebou řekli a ozobávali nám vinici,“ vzpomíná na minulý sladší rok.

Covid zarazil i zarážení hory

Významnou událostí vinařova roku je tzv. zarážení hory, které bylo v minulých letech oblíbenou součástí litobořského vinobraní. Tento starý vinařský zvyk museli ale letos v Litoboři oželet. „Kvůli koronaviru jsme zarážení hory nedělali. Na organizaci a programu se podílí kolem dvacítky lidí a báli jsme se, že by to vyšlo vniveč, tak jsme pro letošek tuto slavnost odpískali. Doufejme, že příští rok už to bude lepší a opět se k tomu vrátíme,“ věří Jiří Pelikán.

Kromě Jiřího Pelikána jsou ve vinařské obci další malovinaři, kteří produkují víno pro domácí potřebu v množství 50 až 200 litrů a několik drobných zahrádkářských pěstitelů.

Vinařská obec je taková, v jejímž katastru se nachází jedna nebo více viničních tratí. Jde o základní jednotku geografického rozdělení území, na kterém je schváleno pěstování vinné révy. Nadřazenou jednotkou jsou vinařské podoblasti, jejichž území je definováno výčtem vinařských obcí, které je tvoří. V Česku je celkem 383 vinařských obcí, z toho 75 ve vinařské oblasti Čechy a 308 ve vinařské oblasti Morava. V Královéhradeckém kraji jsou pouze dvě vinařské obce. Kromě Litoboře to je ještě Kuks díky viniční trati Nad zámkem.