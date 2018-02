V nemocnicích zakázali návštěvy

Náchodsko - Oblastní nemocnice Náchod a.s. vydala v pátek odpoledne plošný zákaz návštěv hospitalizovaných pacientů, a to ve všech nemocnicích ONN a.s. a na všech jejích odděleních.

Jde tedy nejen o Náchod, ale také Rychnov nad Kněžnou, Broumov, Jaroměř a Nové město nad Metují. Informovala o tom Magdaléna Doležalová ze Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje. „Vyhlášení zákazu je reakcí na vyhodnocení situace krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje, která vyhlásila plošnou epidemii akutních respiračních onemocnění smíšeného nechřipkového a chřipkového původu,“ vysvětlila Doležalová. Opatření je platné od dnešního dne až do odvolání.

