„Po postupném snižování cen plynu v únoru se tyto ceny od začátku války na Ukrajině strmě zvyšují a dosahují až desetinásobku cen roku 2021. Z tohoto důvodu přecházíme při vytápění domů na sídlišti na úsporný režim. To znamená, že vytápění a dodávka teplé vody bude omezena na dobu od 5 hodin ráno do 22 hodin večer,“ dočetli se nájemníci bytů, že přes noc vychladnou radiátory a nepoteče teplá voda. Někteří lidé to ale berou s úsměvem.

„To je tak trochu návrat do minulosti, ne? Pamatuji si, že když jsem kdysi přijel z nějaké diskotéky, musel jsem jít spát "na prasáka", protože teplá v noci netekla,“ komentoval na sociální síti noční omezení dodávky tepla a teplé vody Lukáš Hamerník.

Ohnivý příchod jara zaměstnává hasiče víc než je zdrávo

„Nelíbí se to nikomu, ale musíme šetřit kde to jde. Pozastavili jsme investice a vyzvali odběratele o maximální možné úspory. To znamená, aby pokud možno nevytápěli nebytové prostory, vypínali topení v době nepřítomnosti a šetřili teplou vodou…,“ vyjmenovává Josef Marek doporučená opatření „Kdyby byly mrazy, tak si to samozřejmě dovolit nemůžeme. Počasí se ale zlepšilo, tak se snažíme, aby odběry byly co nejmenší. To je rozdíl od předcházejícího modelu, kdy pro kotelnu bylo nejlepší, když prodala tepla co nejvíce,“ dodává jednatel tepelného hospodářství, že se snaží snižovat náklady, kde to jen jde.

Josef Marek převzal správu tepelného hospodářství v nelehké době. „Když jsem se k tomu dostal tak cena plynu byla oproti předchozímu roku už čtyřnásobná. Doufali jsme, že opět klesne a něco nakoupíme levněji. Bohužel ta cena dolů nešla - naopak stoupala,“ popisuje, že situace na trhu s plynem začala mít nevyzpytatelný vývoj. „Vyskočilo to v tradiční špičce před Vánoci, pak se to uklidnilo a zdálo se, že se to zlepší, ale do toho přišel začátek války na Ukrajině, který udělal velký skok nahoru,“ ukazuje v grafu jak ochotně skáče cena nahoru a pomalu klesá dolů.

Město Náchod pomáhá ukrajinským občanům. Přispět můžete nyní finančně

Před jedním z paneláků, kterých se toto noční omezení týká, debatuje trojice nájemníků důchodového věku. Informace o omezení dodávky teplé vody je vylepena na vchodových dveří, takže o ní vědí. „Bohužel je to tak jak to je,“ přijímá nově nastavené okolnosti jedna z žen. „Já jsem člověk ze staré školy, tak si říkám zaplať pánbůh že to teče alespoň tak, jak to teče,“ nevidí v omezení teplé vody nic dramatického. „Co ty k tomu?“ obrací se na sousedku. „No nic s tím nenaděláme,“ reaguje smířeně druhá žena „Kvůli tomu, že se musím jít osprchovat o hodinu dříve než jsem byla zvyklá, tak se nezblázním,“ vchází do paneláku.

Náklady za teplo se v meziročním srovnání téměř zdvojnásobily. Podle předsedkyně společenství vlastníků v lednu 2001 zaplatil panelový dům o 36 bytech za teplo 52 tisíc korun. O rok později to bylo při nižší spotřebě už 98 tisíc korun. Dobrou zprávou je, že po připomínkách obyvatel poteče teplá voda až do 23 hodin, aby se mohli vykoupat i ti, kteří přicházejí domů z odpoledních směn.

Hrady a zámky očekávají návštěvníky, za prohlídky si připlatí

Meziměstský starosta Jiří Sadílek se snažil uklidnit hlasy kritiků, kteří pranýřovali zaváhání jednatele TH při nákupu plynu. „Velká cena energií se nelíbí nikomu. Ti kritici by si ale měli uvědomit, že v době, kdy ceny plynu vylétli na čtyřnásobek roku předchozího, tak nakupovat nechtěl. Co by mu asi řekli, kdyby to tehdy koupil a ono to pak kleslo,“ připomíná Jiří Sadílek, že vývoj ceny plynu se nedal předvídat. Omezení teplé vody v nočních hodinách je daň, která se podle jeho názoru skousnout dá a mnozí ji ani nezaregistrují.

„Samozřejmě se to lidem nelíbí, ale většina z nich to noční omezení teplé vody nevidí nijak dramaticky. Odpolední směny končí ve 22 hodin, takže lidé mají šanci se po práci osprchovat. A že pak do pěti hodin do rána nepoteče teplá voda, tak v tom nevidím nijak zásadní problém. Dříve to bylo zcela normální a dneska se z toho dělá politikum,“ nechápe vyhrocené emoce některých lidí, kteří spadají do škatulky po boji je každý generál. „Sami plynaři nevědí, co bude příští týden a už vůbec netuší kolik bude stát za půl roku.“

Za pravdu mu dává vývoj cenu plynu za poslední tři měsíce. „V lednu a únoru ceny poklesly, takže jsme se vešli do nové kalkulace 930 kč/GJ. S výrazným zdražením v souvislosti s válkou ale musím přepočítat kalkulaci a očekávám, že půjdeme někam k částce 1100 korun za gigajoul,“ odhaduje Josef Marek, podle jehož názoru by snížení a stabilizaci cen přinesl až konec války na Ukrajině.