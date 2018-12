V Novém Městě nad Metují vystoupí děti ze ZŠ Malecí

Státní a veřejná správa - Státní a veřejná správa Úředník veřejné správy 15 298 Kč

Specialisté v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací HLAVNÍ MANAŽER/-KA PROJEKTU EFEKTIVNÍ SPRÁVA OBCÍ ČERVENOKOSTELECKA A ČESKOSKALICKA. Požadované vzdělání: úsv. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 15298 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou po dobu trvání projektu, tedy do 29. 2. 2020; zkrácený pracovní úvazek na 24 hod. týdně (úvazek 0,6)., Místo výkonu práce: kancelář svazku v České Skalici a území zahrnuté do projektu., Předpokládaný nástup: 1. 1. 2019., , Pracovní náplň: koordinátor plnění klíčových aktivit Projektu; koordinace výsledků a výstupů; aktivní práce s cílovými skupinami; zpracovávání průběžných i závěrečných žádostí o platbu; zpracovávání zpráv o realizaci projektu; příprava účetních podkladů ke zpracování účetnictví Projektu, příprava podkladů pro mzdovou agendu; koordinaci finanční agendy Projektu., , Požadavky: úplné SŠ vzdělání s maturitou; znalost práce na PC; bezúhonnost; způsobilost k právním úkonům; flexibilita, samostatnost, dobré organizační schopnosti., Výhodou: zkušenosti s řízením projektu; vzdělání ekonomického směru; uživatelská znalost portálu MS2014+; nástup co nejdříve., , Zaměstnavatel nabízí: hrubou měsíční mzdu ve výši 15 298,- Kč měsíčně (odpovídá úvazku 0,6); přátelský pracovní kolektiv; flexibilní pracovní dobu; možnost využití kanceláře a jejího vybavení v České Skalici, ale i možnost práce z domova; zaškolení a průběžné vzdělávání; služební počítač., , Povinné přílohy k přihlášce: strukturovaný životopis., , Přihlášky zasílejte e-mailem do 10. 12. 2018 do 12:00 hodin na adresu: turek@mikroregionupa.cz, Do přihlášky uveďte možný termín nástupu., Pro zjištění bližších informací se obracejte na uvedenou e-mailovou adresu či na telefon 604 558 002., , Vybraní uchazeči, kteří budou nejlépe splňovat podmínky pro výběrové řízení a doloží v termínu všechny požadované přílohy, budou pozváni k osobnímu pohovoru. Případní zájemci o výše uvedenou funkci musí vzít na vědomí, že si vyhlašovatel vyhrazuje právo provést předběžný výběr z osob přihlášených do výběrového řízení, které z nich pozve k osobnímu pohovoru., , Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z kandidátů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodu zrušit.. Pracoviště: Svazek obcí "úpa" - pracoviště, třída T. G. Masaryka, č.p. 119, 552 03 Česká Skalice. Informace: , .