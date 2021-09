"Populaci starší 16 let máme z 66 procent proočkovanou, což je v porovnání s celou republikou nadprůměrné číslo. Mobilní očkování jsme nabídli obyvatelům okrajových částí kraje jako další možnost, kde se nechat očkovat. Uvidíme, jak se situace s očkováním bude vyvíjet v následujících týdnech, a tento projekt případně zopakujeme," řekl hejtman Martin Červíček.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.