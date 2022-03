Ve Staré škole Dřevěnka bude ve čtvrtek 24. března od 17 hodin vernisáží zahájena Výstava kraslic pocházejících z tvorby lidové umělkyně Hany Váňové.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Redakce

Autorka se snaží výběrem ornamentů uchovávat regionální motivy a symboliku. Výstavu lze navštívit od 25. března do 17. dubna 2022. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 12.00 a od 13 do 16.00 hodin.