V referendu o vedení tranzitní dopravy se většina přiklonila k obchvatu

Nové Město nad Metují - Celkem 3453 oprávněných osob se včera a dnes zúčastnilo místního referenda o variantě řešení tranzitní dopravy v Novém Městě nad Metují. Více než 61% zúčastněných se kladně vyslovilo pro to, aby orgány města žádaly ukončení prací na realizaci stavby přeložky I/14 v navrženém dopravním koridoru Vladivostok - okolo nádraží ČD - pod Malecím - nad Vrchoviny a začaly prosazovat v dokumentech územního plánování podmínky pro vytvoření jižního obchvatu města na trase Spy - Vladivostok - Osma - Nahořany.

Ilustrační foto.Foto: den

Místního referenda se zúčastnilo pčes 44% oprávněných voličů, čímž byla splněna zákonem stanovená podmínka účasti alespoň 35% oprávněných osob. Rozhodnutí referenda je tedy platné.



"Já ten výsledek beru s respektem. Sice bude možna trochu problém v tom, že není úplně jasné, co přesně se tím jižním obchvatem myslí, ale bude to věc nového zastupitelstva. Nevidím ale problém v tom výsledek referenda respektovat," okomentoval krátce po sčítání hlasů rozuzlení referenda novoměstský starosta Petr Hable.



Jeho variantou budoucnosti ale jižní obchvat není. "Jsem realista, a vím že jižní obchvat v jakékoliv variantě bude těžko realizovatelný. Ale když se pro to většina rozhodla, tak se na tom bude pracovat - v tom problém nevidím," ujistil starosta, který neopomněl dodat, že problém ale viděl v manipulaci přípravného výboru s občany. "Tam zaznívaly natolik nefér věci, že si myslím, že referendem to jen tak neskončilo."