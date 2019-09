„Nám síť nespadne, máme to zajištěné. Dovolím si říci, že administrace kotlíkových dotací funguje úplně stoprocentně,“ ujišťuje radní Pavel Hečko odpovědný za oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací. „Důležité je, aby kvalitní internetové připojení měli žadatelé o dotaci. Na naší straně chyba nebude.“

Královéhradecký kraj rozdělí v dnes začínající další vlně kotlíkových dotací mezi žadatele 150 milionů korun. Pavel Hečko předpokládá, že počet žádostí o zápis do pořadníku žadatelů bude vyčerpán za 20 až 30 vteřin. Při odhadované dotaci 100 tisíc korun na žádost by mohlo být uspokojeno kolem 1500 žadatelů. Kvalitní připojení k internetu je proto alfou a omegou v cestě za úspěšným vyřízením podpory.

„Dotace bude sloužit na výměnu kotlů s ručním přikládáním první a druhé emisní třídy za kotel na biomasu, plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. Podporu není možné získat na výměnu stávajícího kotle s automatickým přikládáním, stávajícího plynového kotle nebo lokálních topidel, jako jsou krbová nebo akumulační kamna,“ připomíná pravidla hry radní Pavel Hečko, a dodává, že následný příjem žádostí s pořadovým číslem 1 až 1500, bude probíhat od 16. do 30. září.

Jedním z adeptů na kotlíkovou dotaci je i Miroslav Nentwich z Božanova. Ten bude mít zápis do elektronického Pořadníku pro jistotu pojištěn na dvou frontách. „Budu se snažit uspět sám, ale zároveň to kamarád bude sichrovat z jiného počítače,“ prozrazuje, že dnes před desátou hodinou se mu asi zrychlí tep u zapnutého počítače.

Vloni byla kapacita 950 míst vyčerpána po dvou desítkách vteřin. „Letos se počítá s evidencí 1500 žádostí, takže odhaduji, že to registrační okno bude kolem 30 vteřin,“ věří že se do limitu stačí zapsat. „Modlím se, ať to klapne. Topení v domě musím vyřešit a buďto budu mít sto nebo nebudu mít sto,“ přiznává, že stotisícová dotace pro kotel na biomasu je pro něj hodně důležitá. „Peníze na kotel mám připravené, ale kdybych se žádostí o dotaci neuspěl, tak budu muset pozastavit rekonstrukci, protože mi nezbudou prostředky na dveře, na okna a můžu to zabednit,“ nastiňuje možný scénář v případě neúspěchu, který by mu zkomplikoval rekonstrukci chalupy.

Dosud Královéhradecký kraj rozdělil na kotlíkových dotacích přes 305 milionů korun, za které se vyměnilo 2900 zastaralých kotlů. Nahradila je většinou tepelná čerpadla, která si majitelé pořídili v téměř polovině případů. Další vlna kotlíkových dotací se plánuje na jaro 2020.