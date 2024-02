/FOTO, VIDEO/ Je krátce před půl desátou a od kruhové křižovatky při výjezdu z Police nad Metují vyráží směrem k Náchodu kolona 19 traktorů. Českými vlaječkami je ozdoben skoro každý - několik modrých New Hollandů, v červené barvě vyvedené Case a jeden Zetor, žlutý nakladač či červenobilý rakouský Steyr. Na desce sprejem vyvedený nápis „Stop úhorům" prozrazuje jen jednu z mnoha věcí, které trápí zemědělce, jež se do dnešního celoevropského protestu zapojili. Další traktory mířily k hraničnímu přechodu od Nového Města či Červeného Kostelce.

Desítky traktorů z celého Náchodska vyrazily na hraniční přechod do Náchoda. | Video: Deník/Jiří Špreňar

„Chceme férové prostředí, ne bezcelní dovoz", „F**k off úhor", „Chceme rovné podmínky", „Chraňme si své ovoce" - to jsou jen některé s nápisů jimiž dnes dopoledne desítky zemědělců z různých koutů okresu upozorňovaly na problémy, které jim působí komplikovaná společná zemědělská politika Evropské unie.

Máme toho dost, co se u nás děje

Do protestu se zapojil se svým modrým traktorem i Tomáš David z Božanova. „Na té první stávce v pondělí jsem nebyl, protože to nebyla stávka zemědělců. To byla stávka Babišových zaměstnanců a lidí, co nemají se zemědělstvím nic společného," říká zemědělec, který hospodaří v Božanově na Broumovsku už více než 30 let. „Tohle je protest zemědělců, tohle je opravdová stávka, kterou chceme dát najevo, že už máme dost toho, co se v tomhle státě děje," nelíbí se mu stejně jako dalším účastníkům protestu současná zemědělská politika. „My jsme začínali z ničeho, museli jsme si nakoupit půdu i stroje, hospodařili jsme bez dotací a i tak jsme byli schopni se nějak rozvíjet a byli jsme hrdí na svou práci a na svoje výrobky. Takováhle svinstva, který se teď dějí, to se nedá vydržet," neměl daleko pro ostřejší slova.

Zdroj: Jiří Řezník

Kolem šesti desítek traktorů a jiné zemědělské techniky zaparkovalo v pravém pruhu před hraničním přechodem, část protestujících se jela otočit na polské území a stála vpravo na výjezdu z Polska. Situaci monitorovalo několik policistů, ale ti neměli prakticky žádnou práci - doprava přes přechod byla plynulá. „Zatím se jedná o poklidný protest, kterým chceme především upozornit na ty největší problémy zemědělců, a ne omezovat život v Česku. Nevylučujeme ale, že protesty budou pokračovat, ať již na evropské nebo národní úrovni. Předali jsme naše priority evropskému komisaři pro zemědělství Januszovi Wojciechowskému i ministrovi zemědělství Markovi Výbornému. Nyní je to na nich,“ zmínil ke čtvrtečnímu protestu prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Polští rolníci mají stejné problémy

Na hranice dorazili s bílo-červenými vlajkami a transparenty i polští rolníci, kteří už delší dobu a intenzivněji protestují proti tomu samému, co znepokojuje české farmáře. „Vadí nám levné obilí z Ukrajiny a zielony ład," zmínil velice slušnou češtinou rolník Jakub Kowalski z Kudowa-Zdrój, který hospodaří jen pár desítek metrů od české hranice. „Problém je v tom, že původně mělo být Polsko pro obilí z Ukrajiny pouze tranzitní zemí, ale nakonec u nás zůstalo. Sklady máme plné, výkupní cena klesla dolů, nemáme kam prodávat naši úrodu a za necelého půl roku budou další žně. Je to špatné," krčí rameny polský zemědělec, který přišel podpořit české kolegy. „Oni také před dvěma týdny přijeli na naši demonstraci do Polska."

Zemědělcům vadí levné obilí z Ukrajiny

Evropské unie podle hlasu zemědělců musí chránit svůj trh před neomezenými dovozy zemědělské produkce ze zemí mimo EU, kde nemusí dodržovat podmínky pro chov zvířat a pěstování plodin, jaké jsou stanoveny u nás. „Hlavně je to nyní produkce z Ukrajiny, ale rýsují se i nějaké dohody se státy z Jižní Ameriky, která by měla svojí produkcí zaplavovat náš evropský trh," zněl z reproduktoru hlas předsedy Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje Jiřího Černého.

„Děkuji všem, kteří přijeli, podle našich informací dorazilo přes 50 kusů zemědělské techniky. Mám čerstvou informaci, že v tuto chvíli po silnicích Královéhradeckého kraje, jezdí - nebo jako v našem případě stojí - mezi 250 až 300 kusy zemědělské techniky," dodal Černý, který byl konkrétní v tom, co zemědělce trápí. „Nelíbí se nám, že se na naše území dostává za poslední rok velké množství komodit z Ukrajiny. Není to jenom obilí, je to drůbeží maso, cukr, řepka a mohl bych pokračovat," říká, že při bezcšlních dovozech ze zemí mimo EU nelze cenově konkurovat a zajistit bezpečnost potravin.

Zdroj: Jiří Řezník

Na rozdíl od polských zemědělců, kteří protestují už delší čas a občas sáhnou i k zablokování dopravy, byl čtvrteční protest pokojný. Mezi několika řečníky zazněl i hlas kárající předsedu vlády Petra Fialy. „On nás neživí nás, to my ho živíme. Tak kde bere tu drzost vystupovat v médiích a dávat nám nálepku dotačních závisláků," láteřil předseda ZD Ostaš Jaroslav Lád.

Zhruba po půldruhé hodině protest končil a policisté traktory po menších skupinkách pouštěli na zpáteční cestu do domovských farem.

K hlavním společným požadavkům zemědělců patří kromě konce dalšího omezování rozměru zemědělské produkce a zrušení nebo zásadní úpravy bezcelní dohody mezi EU a Ukrajinou také zjednodušení a snížení byrokratických nároků. Přebujelá byrokracie je pro zemědělce podle jejich slov velkou zátěží. „V souhrnu mají zemědělští podnikatelé celkem 389 administrativních povinností, což je největší počet ze všech oborů," rozdával Jiří Černý letáky, kde byly některé administrativní povinnosti vypsány. „Jsou to papíry, které plodí další papíry. Kontroly kontrol, které kontrolují průběh předchozích kontrol. Takhle to dál nejde," žádají oráči návrat k realitě - od papírů na pole. a na zemědělce.

Pokud Evropská komise nepřijde obratem s návrhem na řešení těchto tří bodů, mohou se mezinárodní protesty pravidelně opakovat.