VIDEO: Vánoční strom už v Broumově zdobí náměstí, do Náchoda přijede ve čtvrtek

„Vypadá parádně, husté větvě a je souměrný," hodnotili přihlížející vánoční strom, který byl na začátku týdne vztyčen na horním konci Mírového náměstí v Broumově. Zaměstnancům technických služeb to i s pokácením, převozem, zkrácením a vystředěním trvalo něco málo přes dvě hodiny. To kde pichlavý smrk až do pondělka rostl ale neprozradili.

Video: Jiří Řezník