Náchod: „Tato situace nás pochopitelně velmi mrzí. Do poslední chvíle jsme doufali a snažili se v souladu se všemi opatřeními zajistit bezpečný průběh tradičních vánočních akcí. Vyhlášení nouzového stavu nicméně vnímám jako velmi krajní řešení v boji s epidemií, ke kterému zcela jistě nebylo přistoupeno bezdůvodně," mrzí náchodského starostu Jana Birke, že slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí avizované na první adventní neděli 28. listopadu se neuskuteční.

Stejně tak pořadatelé museli "odpískat" plánovaný vánoční koncert 9. prosince v kostele sv. Vavřince. "Mnoho práce a příprav tak musí ustoupit zodpovědnému dodržování protiepidemických opatření s cílem omezit další šíření viru,“ komentoval aktuální rozhodnutí starosta Jan Birke a dodal: „Pevně věřím, že za rok ten vánoční strom rozsvítíme společně a se vším všudy!“

Jaroměř: O zrušení slavností rozsvěcení vánočního stromu oznámil starosta Josef Horáček na středečním zastupitelstvu. "I když nás to moc mrzí, stejně jako většina měst, jsme se rozhodli akci nezrealizovat. Přestože jsme se snažili do poslední chvíle, ze zdravotních důvodů se nám odhlásila většina stánkařů a svou účast začali rušit i vystupující. Dalším důvodem je fakt, že počty nakažených stoupají v Jaroměři, stejně jako v celé České republice, rekordní rychlostí a nechceme touto akcí přispívat ke zvyšování počtu nakažených," vysvětluje vedení města na FB.

Vánoční stromek se rozsvítí v neděli, tak bude u stromku betlém se schránkou pro Ježíška. Děti, které do dopisu uvedou svou adresu, dostanou odpověď přímo od Ježíška.

FOTO: Advent už věští tři vánoční stromy - u lázní, před nádražím a na náměstí

Broumov: To v Broumově vánoční strom pro jistotu už rozsvítili ve čtvrtek v 17. hodin. Jeho předčasné rozsvícení hodně některé místní naštvalo. "Měli jste to nechat na neděli na čas, co byl naplánován. Pro mnoho lidí je rozsvícení na první adventní neděli tradicí. Trhy a další věci nám klidně vzít můžou, ale tradici ne… Tu jste nám vzali vy právě včera," reagovala na FB stránkách města Annie Habrová.

Hronov: To v Hronově proběhne rozsvěcení vánočního stromu na náměstí před Jiráskovým divadlem podle plánu. Strom se rozzáří v 18 hodin po skončení Adventního koncertu, který začne v 16 hodin.

Česká Skalice: I ve městě Boženy Němcové vedení města dnes oznámilo zrušení rozsvícení vánočního stromečku a slavnostního osvětlení na Husově náměstí avizované na první adventní neděli. Kdy se stromek rozsvítí vedení radnice nechtělo prozradit. "Berte to jako překvapení." Co se ale neruší jsou českoskalické farmářské trhy na parkovišti před bytovým domem Olga, které se poslední listopadovou sobotu normálně konají - od 7 do 12 hodin. Účast potvrdili řezník a uzenář z Vlčkovic z Podkrkonoší, pekaři z Kvíčerovské pekárny z Police nad Metují, prodejce medu z Velké Jesenice a pan Bartoš z Brzic s adventním a vánočním zbožím.

Police nad Metují: S ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví obyvatel, rozhodlo vedení města o zrušení venkovních akcí na polickém náměstí - Adventní neděle s rozsvěcením vánočního stromu (28. 11. 2021) a Adventního trhu (4. 12. 2021). "Bohužel jako pořadatelé nejsme schopni zajistit dodržování nastavených podmínek a velmi neradi bychom lidem bránili ve vstupu na tyto tradiční akce," uvedl starosta Jiří Beran. Vánoční strom na polickém náměstí se rozsvítí v neděli v 17:00 hodin, za doprovodu reprodukované hudby z městského rozhlasu.