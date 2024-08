Jiří Vlk je soukromý zemědělec hospodařící na 20 hektarech a včelařství pro něj je nezbytná součást živobytí. Začal před lety s několika úly a postupně je rozšířil na více než sto včelstev.

„Polovinu příjmu nám přinášel chov skotu a druhou polovinu právě včely. Teď přemýšlím co dál. Nejsmutnější na tom bylo, že kvůli jednomu ohnisku na stanovišti, kde bylo třeba dvacet včelstev, se musela likvidovat i ta zdravá včelstva, která prosperovala," posmutněl Jiří Vlk, který ale na chov včel nechce rezignovat. „Ta situace je ale taková, že raději nějaký čas počkám, až se ten současný neklidný stav opět urovná," říká, že by nerad nakoupil úly a osadil je včelami a pohroma se vrátila.

Příroda na Broumovsku přichází o miliony opylovatelů

Podle předsedy broumovské organizace Českého svazu včelařů Josefa Prázy je na Broumovsku a Meziměstsku zhruba 1200 včelstev. Likvidace většího množství by se mohlo n budoucnu negativně projevit. „Přestože Broumovsko je docela zavčelené, i tak by zmizelo velké množství opylovačů. V hlavní sezóně může mít každé včelstvo od 40 do 60 tisíc včel, takže není těžké si spočítat kolik včel zmizí, když se musí spálit 200 včelstev," říká předseda Josef Práza, který si netroufá odhadnout vývoj situace. „Máme z toho docela všichni vítr. Už třeba jen proto, že za hranicí v Polsku se prý může hniloba včelího plodu léčit antibiotiky. S tím je spojené riziko, že ty bakterie zůstanou třeba ve vosku nebo v medu a může se to sem vracet," je si vědom blízkosti Polska, kde platí jiná pravidla.

Nákaza se šíří dál, starší včelaři už znovu nezačnou

Hniloba včelího plodu se začala lavinovitě šířit a z původních sedmi stanovišť, která byla spálená, se začala objevovat další včelstva s pozitivním nálezem. Postupně byla v minulých dnech hniloba včelího plodu prokázána na dalších stanovištích v Křinicích, Meziměstí, Heřmánkovicích, Teplicích nad Metují, Suchém Dole, Žďáru nad Metují a Polici nad Metují. Bylo potvrzeno dalších sto nakažených včelstev, která se musela spálit. Ochranné pásmo už zasahuje celé Broumovsko, Teplicko a Policko.

„Nejhorší je, že podle našich informací to nemá konce a pokračuje to dál," obává se zdravotník včelařské organizace Michal Žák, a potvrzuje, že za dva měsíce musela být na Broumovsku, Policku a Teplicku spálena téměř pětina včelstev. „Doufejme, že to skončí. Nejde tolik o to, že přijdete o včelstva, ale o roky práce. Obávám se, že spousta starších včelařů, kteří to budou muset spálit už znovu nezačnou," dodal Žák.

S hnilobou včelího plodu se dosud setkal málokdo

Milan Valášek pracoval třicet let jako zdravotník v broumovské včelařské organizaci. Za tu dobu se s hnilobou včelího plodu nesetkal a jak říká, tak pro včelaře není snadné nemoc odhalit. „Na Broumovsku je kolem devadesáti členů včelařské organizace, kteří se starají asi o tisíc dvě stě včelstev a troufám si tvrdit, že až doposud se s hnilobou včelího plodu nikdo nesetkal," říká, a dává příklad v podobě běžnějšího včelího moru. „Za mého třicetiletého působení jsem zažil tři ohniska včelího moru - v Meziměstí, Šonově a Otovicích. To je příbuzná nemoc, která se pozná poměrně snadno, protože jindy voňavé včelstvo zapáchá jako shnilá jablka. U té hniloby to je podobné - ale ten zápach není tak intenzivní," říká Valášek.

Kde se nemoc objevila nikdo neví. „Jedna z teorií je taková, že někdo přivezl med třeba z kontaminované oblasti, spotřeboval ho a sklenici se zbytky medu vyhodil. Včely to mohly najít a zanést si to do úlu. Vzhledem k tomu, že bakterie je virulentní, tak se ta nemoc mohla takto projevit," říká Valášek.

Na Jaroměřsku jsou ve střehu před morem včelího plodu

Zatímco na Broumovsku mají včelaři těžkou hlavu z hniloby včelího plodu, tak na Jaroměřsku jsou zase ve střehu před jinou vážnou nemocí včel. „Hniloba naštěstí se u nás nikdy neobjevila, ale máme obavu před morem včelího plodu, který se šíří k Jaroměři ze všech stran. Je to obdobně nebezpečná choroba, při níž se včely musí také likvidovat," vzpomíná předseda jaroměřských včelařů Václav Jirka, že před 15 lety také musel nechat zlikvidovat své včelstvo. S ohledem na situaci proto neustále nabádá včelaře k obezřetnosti a aby nepřiváželi oddělky včel odnikud, kde to není prověřené. „Ta situace se bohužel zhoršuje v celém okolí. Jdou zprávy o varoáze, že by mohla být letos silná. Holt si musí včelaři dávat teď velký pozor," je si vědom Václav Jirka.

Vrásky včelařům dělá i cementový med

A aby toho nebylo málo, tak společně s hnilobou a morem včelího plodu trápí včelaře takzvaný cementový med. To je takový med, který rychle zatuhne v plástech, nedá se vytočit a ohrožuje i včelstva.

Podle Českého svazu včelařů je příčinou tuhnutí medu látka zvaná medovice, vylučovaná mšicemi, s vysokým obsahem rychle krystalizujícího cukru - melecitózy. Dříve se tradovalo, že je medovice s melecitózou původem z modřínu, ale zkušenosti ukázaly, že ji včely najdou i na jiných stromech se mšicemi. Za výskytem takového medu je souhra několika faktorů. Stojí za tím třeba i přemnožení určitého druhu mšice v kombinaci s konkrétní vlhkostí a teplotou. Navíc příroda byla skoupá na pořádný vichr nebo prudké bouřky a lijáky, které by producenty (medovice) smyly.

Medovice krystalizuje do tří dnů, a pak med nelze vytočit. S cementovým medem je pak spojeno komplikovanější zimování včelstev - nemohou takový med odebírat, takže hynou hladem nebo na silnou úplavici.