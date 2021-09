FOTO: Svíčková na smetaně s knedlíky, vepřové výpečky se zelím, hovězí polévka s játrovými knedlíčky a samozřejmě i výborné posvícenské koláče čtyř chutí o velikosti dlaně – na tom všem si pochutnávali místní i přespolní při tradičním posvícením ve Lhotě pod Hořičkami.

Posvícení ve Lhotě pod Hořičkami se řídí podle vysvěcení školy. Na víceúčelovém hřišti sportovního spolku U borovice se sešly desítky místních společně se sousedy z obcí Světlá a Újezdec. | Foto: Deník/Jiří Špreňar

Zatímco v jiných obcích se posvícení koná v termínu podle světce, kterému byl příslušný kostel zasvěcen, tak ve Lhotě pod Hořičkami se řídí podle školy. Důvod je jednoduchý. „My tady totiž kostel nemáme, ale abychom o posvícení nebyli ochuzeni, tak jsme si to přizpůsobili podle toho, když byla na konci 19. století vysvěcena školní budova. To připadá na 15. září a tak jsme se rozhodli, že o víkendu blízkém k tomuto datu budeme dělat posvícení,“ vysvětluje místní zastupitel Petr Bibrle, který se měl co točit při vyřizování objednávek nápojů a prodávání koláčů.