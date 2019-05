/POZVÁNKY/ Ve středu, v den pracovního volna, se můžete vydat na prohlídky reprezentačních pokojů Piccolominiů na náchodském zámku. Tento základní okruh bude pro všechny návštěvníky otevřen za snížené vstupné.

Náchodský zámek. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Regina Hellová

Neseďte v den volna doma, vydejte se na Poříčské toulky

Městys Velké Poříčí ve spolupráci s SDH Velké Poříčí pořádají ve středu na státní svátek 15. ročník oblíbeného turistického pochodu a jízdy na kole Poříčské toulky. Pěší se mohou vydat na trasy 9, 14, 18, 24 km a cyklisté šlápnou do pedálů na trasách 33, 50, 60, 80 km. Toulky vás v letošním roce zavedou do Polska, Orlických hor a do jejich podhůří. Start a cíl bude u hasičské zbrojnice ve Velkém Poříčí (u náměstí). Startuje se průběžně od 8 do 10 hodin a v ceně startovného 30 Kč jsou propozice, klobása, čaj a něco sladkého na startu. Samozřejmé je další vynikající občerstvení a bohatý program v cíli zaměřený na děti. Na vaši účast se těší pořadatelé.