Soutěž o nejtvrdšího hasiče mezi profesionály i dobrovolníky se v úterý odehrála na požární stanici HZS Královéhradeckého kraje ve Velkém Poříčí. Přeborníkem HZS ČR se stal příslušník HZS Jihočeského kraje Michal Brousil, stříbro získal Pavel Kouřík z HZS Plzeňského kraje a třetí místo vybojoval Zdeněk Král z HZS Pardubického kraje. Mezi ženami byla nejlepší Petra Čaganová (Nižní Lhoty).

Ve Velkém Poříčí porovnávali svou výkonnost ti nejtvrdší hasiči z celé ČR | Video: HZS KHK

V areálu stanice HZS KHK ve Velkém Poříčí se o titul přeborníka HZS ČR v disciplínách TFA utkalo celkem 31 hasičů, do soutěže se přihlásilo i pět žen. "Trať postavená pro jednotlivce byla rozdělena do čtyř úseků, přičemž maximální limit na splnění byl čtyři minuty. Do celkového hodnocení se časy sčítaly," vysvětluje pravidla náročné soutěže mluvčí hasiči Martina Götzová.