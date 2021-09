Na historii a současnost obce jsme se ptali starosty Tomáše Havrlanta.

Poprvé se v písemných pramenech připomíná pod názvem "Wernhirsdorf", později jako Německé Vernéřovice (Deutsch Wernersdorf) právě v Kladské městské knize. Město Kladsko (nynější polské Kłodzko) patřilo v té době k českému království a bylo založeno za vlády bylo Přemysla Otakara II na místě původní osady. Oblast Broumovska pak byla přirozeným cílem rozšiřování obhospodařovaného území. Podle historických souvislostí, které se promítají do místní pověsti, byla obec Vernéřovice založena již ve 2. polovině 13. století jistým Wernerem, který přišel spolu s kolonisty z Duryňska na pozvání broumovského opata Martina I. právě za vlády Přemysla Otakara II. Werner vyměřil pozemky, které byly předány novým kolonistům. Jak bylo běžné, obyvatelé se živili zemědělstvím a řemeslem, v zimě ručním tkalcovstvím a přádelnictvím.

Jaká je historie obce, z jakých zdrojů vycházíte při určení jejího založení?

Vernéřovice se mohou pyšnit bohatou historií. Už v roce 1371 jsou Vernéřovice zmiňovány jako ves s kostelem, který stál neznámo kde. Například náhrobek vernéřovického rychtáře Blasiuse Meisnera (1538 - 1579), který se zachoval v našem kostele, patří k nejstarším zachovalým památkám.

Nejstarší zpráva o původní škole pochází již z r. 1582, kdy se připomíná známý školmistr Martin Rotter. Z dalších historických zajímavostí můžeme přidat pruského krále Fridricha II., který pobýval na místní faře ve dnech 7. až 9. srpna 1758, když v Sedmileté válce připravil Marii Terezii o Kladsko a větší část Slezska.

Porovnejte Vernéřovice třeba před sto lety a současné. Co zde funguje popřípadě co vám chybí a trápí vás…

V současné době mají Vernéřovice 316 obyvatel. Je to už jen necelá pětina původního osídlení. Podle historických záznamů byl největší počet obyvatel v roce 1910, když ve Vernéřovicích žilo 1392 obyvatel. Za 30 let samostatnosti obce Vernéřovice se vedení obce snaží navázat na to dobré, čím nás může historie inspirovat. Obec si udržela školku, školu, obchod, hospodu, funguje zde pošta a slouží se pravidelně mše. Hlavní přínos pro život v obci vidím v aktivním přístupu členů zastupitelstva, všech místních spolků a jednotlivců k organizování společenského života. Pořádají se kulturní a společenské akce, na které se sjíždějí lidé ze širokého okolí.

Tak jako před 670 lety, zemědělství má i v dnešní době nezastupitelné místo pro život v obci. Například moderně a citlivě řízená Ekofarma Bošina patří k přitažlivým místům pro návštěvníky Vernéřovic. Akce, které tato farma pořádá navštíví pravidelně několik tisíc návštěvníků z celé republiky.

Obec se může pyšnit nově opraveným kostelem…

Ano. Dominantou Vernéřovic je kostel sv. Michaela, archanděla, který za svůj vznik vděčí opatu Otmaru Zinkemu. Byl vybudován v letech 1719 - 1720 podle plánů Kryštofa Dientzenhofera a patří k nejstarším z tzv. broumovské skupiny kostelů, které jsou považovány za barokní perly regionu. Nad hlavním vchodem je umístěna mramorová deska s nápisem, jenž v překladu znamená: „Knížeti nebeských zástupu sv. Michaelovi věnoval Otmar, opat břevnovský 1719." Hlavní oltářní obraz je dílem barokního mistra Felixe Antonína Schefflera a znázorňuje zjevení sv. archanděla Michaela na hoře Gargano v Itálii. V loňském roce prošel kostel nákladnou rekonstrukcí a do okolí svítí jeho nová fasáda. Snahu místního děkana o záchranu kulturního dědictví ocenil i kardinál Duka, který letos 5.června Vernéřovice navštívil a kostelu požehnal.

Pověstný je vernéřovický zvon, který prý odolal i válečnému zrekvírování a roztavení…

Původně měl kostel celkem pět zvonů, většina však byla zrekvírována za první světové války. V roce 1924 byly nově pořízeny dva zvony, které zhotovila broumovská zvonařská dílna Octava Wintera. I tyto zvony však byly během druhé světové války zabaveny. Díky šťastným okolnostem a odvaze místních obyvatel však nikdy nebyl zrekvírován zvon odlitý v roce 1600 s nápisem: RUF MICH AN IN ZEID(T) DER NOT, SPRICHT DER HERR, SO WILL ICH DICH ERRETTEN UND DU SOLLST MICH PREISEN. ANNO 1600. (Zavolej mě v čase nouze, říká Bůh, pak tě chci chránit a ty mě máš velebit). Na jeho odlití se složili místní obyvatelé. Tento zvon patří k nejstarším zvonům na Broumovsku a dodnes můžete jeho majestátní zvuk slyšet při církevních slavnostech.

Jaký bude mít sobotní oslava průběh, na co se mohou návštěvníci těšit?

V sobotu 25. září si návštěvníci Vernéřovic mohou od 10 hodin prohlédnout Ekofarmu Bošina, odpoledne bude otevřená hasičská zbrojnice a kostel, v 15 hodin bude program pro děti a od 16 hodin bude přednáška o historii Vernéřovic a v 18.30 bude koncert Tria Brauensis v kostele Sv. Michaela. Od 20 hodin oslavy vyvrcholí zábavou v místní restauraci.

Můžete se sami přesvědčit, že stojí za to navštívit Vernéřovice, které jsou příjemným místem pro život i jako turistický cíl.