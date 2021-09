Jedná se protest, do kterého se zapojí chovatelé a pastevci z mnoha evropských zemí. Nejvíce ohňů bude hořet v Německu. Kromě ČR se přidává také Slovensko, Polsko, Maďarsko, Švýcarsko, Francie, Holandsko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko a Litva.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.