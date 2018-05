Ve Vile Čerych filozof Bělohradský pokřtil knihu mapující pět let Galerie Luxfer

Česká Skalice - Centrum a periferie. To jsou dva pojmy, které rozdělují postavení umění v zemi. Zatímco velká centra mají v tomto ohledu podstatně větší možnosti, malé okrajové oblasti, o nichž mnozí ani neví, kde leží, to mají složitější. Zvláště, když jde právě o umění.

Na tenký led se před osmi lety vydali Roman Rejhold, majitel Galerie Luxfer v České Skalici, a kurátoři Kateřina Štroblová a Luděk Rathouský. Svou houževnatostí, vytrvalostí, přehledem o současném českém umění i jeho autorech dosáhli na periferii něčeho nevídaného. V bývalé továrnické vile vytvořili malou, ale velmi reprezentativní galerii vyhledávanou předními českými i zahraničními výtvarníky. Přestože jsou někdy výstavy divácky poněkud složitě pochopitelné, návštěvníků má tato instituce dostatek.

O galerii, která smazává hranice mezi periférií a centrem, nyní vyšla knížka mapující výstavní činnost prvních pěti let své existence. Formou ankety je zde zpovídáno jednatřicet vystavujících umělců, mezi nimiž jsou takové ikony, jako Jiří David, Jiří Kovanda, Vladimír Skrepl, Tomáš Císařovský či angažovaná skupina Rafani.

Co by to bylo za galerii, kdyby v ní chyběl divák. Ten je alfou a omegou každé již hojně navštěvované vernisáže. Proto nová kniha zahrnuje čtrnáct rozhovorů s pravidelnými návštěvníky výstav. Všichni zpovídaní jsou z náchodského regionu od Broumova přes Náchod až po Českou Skalici. Zajímavostí publikace jsou Zápisky z periférie slovenských umělců Zuzany Bodnárové a Svätopluka Mikyty, kteří v prostředí na uzavřené vlakové stanici v Banské Štiavnici otevřeli umělecký prostor podobný svým zaměřením Luxferu.

Křest publikace se odehrál ve Vile Čerych a kmotrem byl respektovaný filosof Václav Bělohradský. Ten návštěvníkům mimo jiné vysvětlil pomyslnou hranici dělící centrum českého kulturního dění, který reprezentuje zejména Praha, a periferie, kde není příliš zvykem vystavovat mnohdy pro nepoučeného diváka nesrozumitelné umění.

„Ten pořádek, který spočíval v tom, že jsme věděli, co je vyšší a co nižší, co je v centru a co na periferii, co je na svém místě a co na místě, kam nepatří, je navždy dávnou minulostí,“ řekl filozof, než se chopil křtu výjimečné publikace. Kurátorka Štroblová při této příležitosti uvedla, že v roce 2010, kdy byla v Luxferu první výstava, nikdo netušil, že po bezmála osmi letech se bude křtít tato publikace. „Navíc nás to stále baví a budeme pokračovat dál,“ dodala.

I když se na počátku existence galerie šlo do projektu, který se pro periferní prostředí stal jakousi sázkou do loterie, po čase se ukázalo, že tato forma je životaschopná. Navíc zdatně konkurující mnohdy do sebe zahleděným uměleckým projevům centra. Po letech fungování galerie sklízí kýžené ovoce pochopení.

„Když jsme v únoru roku 2010 s Luďkem Rathouským vstupovali do nově adaptovaného prostoru právě vzniklé Galerie Luxfer, měl jsem jednu hlavní vizi – kvalitu. Kvalita umění, jeho prezentace publiku a vytvoření podmínek pro jeho nezkreslené vnímání. A na této vizi se ani po letech nic nezměnilo,“ upozornil v komentáři knihy galerista Rejhold. Galerie zpočátku budila jistou nedůvěru, která je podle kurátora Rathouského společným nepřítelem autora i diváka.

„Autor nevěří, že by v takovém vidlákově mohlo dojít bez potřebné výbavy znalostí elementárních dějin současného umění k pochopení jeho díla, divák zase nevěří, že ten tak zvaný neznámý umělec, který třeba do kouta galerie opře obyčejnou dřevěnou tyčku, si

z něho jen nedělá legraci,“ řekl kurátor s tím, že se hned od počátku snažil tuto oboustrannou nedůvěru překonat. Proto s autory vede před diváky improvizovaný rozhovor místo obligátního, mnohdy nesrozumitelného úvodního slova.

„I malé galerie se přirozeně stávají malými centry. Centry, které velkou měrou přispívají ke zpestření a osvětě v daném regionu. Důležitou součástí tohoto živého motoru jsou lidé, kteří dokáží vytvořit natolik zajímavý program, že i těžko stravitelné umění se pro diváka stane lákadlem,“ prozradil v publikaci jeden z vystavujících, malíř Jiří Franta.

Díky Luxferu ledacos v uměleckém prostoru pochopila pravidelná návštěvnice Věra Středová z České Skalice. „Už se tolik nedivím, jako na začátku a snažím se věci více pochopit, i když si nemyslím, že jsem ve fázi, abych řekla, že tomu rozumím. Samozřejmě to nabízí otázky, na které hledám odpovědi. Je to námět k přemýšlení.“

Cílem knížky bylo tedy zachytit okamžiky výstav, které se za pět let v galerii odehrály, a dát prostor umělcům i návštěvníkům. „Je to zrcadlo umělce z centra vystavujícího v malé galerii na okraji dění, která však zároveň nepatří k regionálním galeriím. Je tu totiž prostor pro umělecký experiment, který by se v centru hůře prezentoval,“ poznamenal kurátor Rathouský. Hynek Šnajdar