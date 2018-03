Veba ve smutečním, Broumov se rozloučil s Josefem Novákem

Broumov - Stovky lidí se poslední březnový čtvrtek přišly naposled rozloučit s panem Josefem Novákem, předsedou představenstva a generálním ředitelem akciové společnosti VEBA.

Josef NovákFoto: Archiv

Do hřbitovního kostelíku Panny Marie v Broumově se jeho památce se přišli poklonit lidé z okruhu nejbližší rodiny, přátel, kolegů, obchodních partnerů i těch, kteří jej „jen“ znali a vážili si ho.



Pan Josef Novák (28. listopadu1954 – 23. března 2018) se narodil v Broumově, se kterým spojil celý svůj život. Po absolvování broumovského gymnázia úspěšně vystudoval prestižní obor zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze, a v roce 1978 nastoupil jako absolvent do národního podniku VEBA. Firmě pak zůstal věrný celých 40 let.

Zahraniční obchod jej provázel po celý jeho život, v 80. letech postoupil z obchodního referenta až na pozici výrobně-obchodního náměstka ředitele podniku. Počátkem devadesátých let se stal ředitelem celého podniku a po kupónové privatizaci byl v květnu 1992 jmenován generálním ředitelem akciové společnosti VEBA, následně se stal i členem a předsedou jejího představenstva.

Své spolupracovníky a kolegy nikdy direktivně neřídil, ale vždy vedl. Jako kormidelník udával směr, stanovoval vizi a podněcoval své spolupracovníky, aby jej následovali. Jeho vizionářství spojené s vlídností a lidským rozměrem pozitivně ovlivnilo nejenom vlastní firmu a vývoj v celém regionu, ale i v celém sektoru textilního a oděvního průmyslu v republice. Dlouhodobě se aktivně podílel na vedení

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu, po dvě volební období pak i jako její prezident.

"Jeho odchod je pro nás všechny nenahraditelná ztráta. Děkujeme za všechno, co pro firmu, region, odvětví a nás všechny vykonal. Navždy zůstane v našich srdcích…," shrnula mluvčí Veby Monika Mrštinová pocity mnohých Broumováků i přespolních hostů, kteří se přišli rozloučit.