„Zakládáme si na tom, že si u nás krávy dělají, co chtějí. Nemají žádný zavedený režim - mohou pít a jíst dle libosti, rovněž tak z ležení je nikdo nevyhání. Akorát od nich chceme, aby nám podle svých možností dojily a k tomu se jim snažíme vytvořit co nejlepší podmínky," říká předseda, který nepochybuje o tom, že mnohem horší podmínky mají krávy na řetězech v malých špatně větraných chlívech než v často kritizovaných velkochovech. „My jsme jim povolili všechno to, co jako chovatelé považujeme za prospěšné."

„Vyhovují jim teploty do 20 stupňů. Jelikož nemají potní žlázy, tak se nemají jak ochlazovat," upozorňuje předseda ZŠ Ostaš na skutečnost, s jejímž řešením se počítalo už při výstavbě robotické stáje před 19 lety. „Nechali jsme postavit takovou stáj, která funguje na principu komínu, kde proudí vzduch. Pochopitelně když je venku 30, tak ve stáji je také 30, ale díky proudícímu vzduchu se tam nedrží mouchy a krávy to příjemně ovívá," popsal princip, který se i v tropickém horku ve stáji postará o klimaticky příznivější prostředí.

Do boje s horkem je stáj vybavena větráky v dojírně a rozprašovači vody u krmení. „Když jsou krávy plné mléka a mají největší tepelný stres, tak je při robotickém dojení chladí větráky. Když se podojí a jdou ke krmnému stolu, tak je u žrádla kropíme velkými kapkami studené vody, aby se ochlazovaly," popisuje další vymoženosti, které by jim jiné krávy uvázané na řetěz ve starých kravínech mohly jen závidět. „Kráva se při osvěžování natočí podle toho, jak jí to vyhovuje. Nejvíce potřebuje ochladit hlavu a šíji až po oblast srdce. Nechceme, aby si máčely vemena kvůli zánětům, ale vysvětlete to krávě - když je jí teplo na vemeno, tak se natočí ocasem a vemenem."

Voda je alfou omegou, některé si při pití chladí v napajedle i nohy

Když se kráva nažere, tak si popojde dál, otevře branku a u napajedla ji čeká libovolné množství studené vody. „Přístup k vodě je alfou omegou, aby ty horka přežily," je si vědom zemědělec. Životodárná tekutina z vodovodního řadu má teplotu kolem 11 stupňů a vnitřně je ochlazuje. „Denně kráva vypije 70, 80 litrů vody. Ale když je veliké vedro a kráva je veliká, tak vypije třeba i sto litrů," říká Lád, ale doplňuje, že voda neslouží jen k příjmu tekutin.

„Některé jsou tak chytré, že si do napajedla třeba strčí i přední nohy. V našem kravíně si prostě mohou krávy dělat, co chtějí, a my jim jenom asistujeme a zpříjemňujeme život, jak umíme a na co máme peníze," říká zemědělec. „Samozřejmě, že nemáme takové možnosti jako třeba v Saudské Arábii, kde se musí vypořádat i s teplotami přes 40 stupňů. Zatímco ty naše mají větrák a sprchování, tak oni tam mají dlouhé komíny, odkud na ně proudí chladný vzduch," popsal vymoženosti kravínů na Arabském poloostrově.

Když je vedro, tak dojí méně

I přes veškerá opatření, která by měla zabránit přehřátí dobytka, tak se horké dny promítnou do užitkovosti. „Dojí asi o litr o dva méně. Normálně dodáváme 13,5 tisíce litrů mléka, dneska to bylo 12,9 tisíc litrů. To znamená, že jsme klesli o 1,5 litru mléka na jednu dojnici. Když by vedra trvala déle, tak by dojivost ještě poklesla," je si vědom dopadů horkých dní, které se snaží minimalizovat i způsobem krmení. „Krmení nenavezeme na žlab jednou za den, ale vozíme ho po menších dávkách několikrát denně, aby bylo jak my říkáme fresh krmivo. Sice není studené, ale není ani zapařené, jako by na něj svítilo celý den slunce."