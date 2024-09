VŠEOBECNÁ SESTRA Pracovní poměr na dobu neurčitou, nepřetržitý provoz. Odměňování zaměstnanců se řídí NV 341/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Hrubý měsíční plat od 30.340 Kč do 43.780 Kč - výše dle započitatelné praxe + příplatky so, ne, sv, noc. Pozice je vhodná i pro absolventy/absolventky. Požadavky: odborná způsobilost k výkonu všeobecné sestry dle zákona 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnanecké výhody: příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění. Kontakt - paní Vlčková Martina; tel.: 777 360 139 (od 08:00 hod. do 15:00 hod.), e-mail: ds.personalni.ucetni@messs-na.cz (pro zaslání životopisu) nebo osobně na adrese Měsss Marie, Bartoňova 1998, Náchod v době od 08:00 hod. do 15:00 hod. 30 340 Kč

Detail nabízené práce