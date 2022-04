„Jsou to poměrně finančně náročné akce. Nejviditelnější změnou prochází prostor mezi budovami ZŠ V. Hejny, který by měl být stavebně dokončen tento týden,“ říká starosta s tím, že během května se počítá s vybavením nízkopodlažního pavilon, kde by měla být provozovna cukrárny se zmrzlinou a kavárna s posezením. Za pavilonem finišuje výstavba dětského hřiště s umělým povrchem, a herními prvky. „Tam máme akorát komplikace s tím, že na cestičky se má použít speciální pryžová hmota, která potřebuje určité teploty. Bohužel klimatické podmínky posledních dní nám moc nenahrávají,“ dodává starosta s tím, že na přelomu května a června, kdy se plánuje slavnostní otevření by už vše mělo být hotovo. „Určitě to chceme stihnout do 18. června, kdy budeme hostit jubilejní 30. setkání Kostelců v Kostelci,“ připomíná Tomáš Prouza blížící se setkání obcí a měst, které mají ve svém názvu Kostelec.