V pomyslný úl se před časem proměnila bývala poutní kaple, která se v průběhu let stala místem konání kulturních akcí. Tentokrát ale ve vernéřovickém Soulkostele nezněla hudba, ale příchozí vítal bzukot včel. Farmář a včelař Jiří Vlk z Vernéřovic „Příběh medu" několik let nosil v hlavě a před časem mu spolu s dalšími nadšenci dal finální podobu, když v obci a okolí vytvořil několik naučných stezek se včelí tématikou, které zavedly poutníky do do zmiňované kaple jako včely do domovského úlu.

Farmář a včelař Jiří Vlk z Vernéřovic „Příběh medu" několik let nosil v hlavě. | Foto: Alena Hlaváčová

Krásné místo u vernéřovické studánky je vetknuté ve stromoví okraje lesa a mnozí návštěvníci ho znají z kulturních akcí i dětských táborů. „Účastníci se k nám dostali ze čtyř různých směrů doprovázených naučnou stezkou se sedmnácti zastaveními, kde byly základní informace o včelách a včelařství i pár pozoruhodných zajímavostí ze života tohoto hmyzího společenstva," říká Jiří Vlk s tím, že nejkratší stezka byla dlouhá dva a půl kilometru. „Hned u vstupu jsme návštěvníky překvapili zvukem včel navazující pocit vstupu včely česnem do úlu a první fotografií s textem o důležitosti opylení," neopomněl zmínit originální uvítání příchozích. VIDEO: Golem na náchodském náměstí. Český unikát nemá na světě obdoby V místě, kde kdysi stával oltář, stál prosklený úl se včelstvem a mnoho včelařských pomůcek. Uvnitř Soulkostela byly na šesti mikroskopech k vidění detaily stavby těla včely, které mnohdy poučili i letité včelaře - jako například háčky kterými pro rychlejší let včela spojí oba páry křídel. Příběh svatého Ambrože patrona včelařů a mnoho dalších zajímavých informací uspokojily i zvídavé a trpělivé čtenáře. Zejména děti se vyžívaly ve výrobě hmyzích domečků, svíček ze včelího vosku a voskových ubrousků. Ozdobené chleby s pomazánkami, koláče, káva a medová šťáva či jídlo na ohni nenechali o hladu ani vegany. Přestože počasí zrovna nepřálo, tak svět včel přilákal hodně zájemců. „Účast byla hojná. Pohledy zvídavých a tvořivých dětí v nás navodily pocit, že všechna ta práce a okolo měla rozhodně smysl," potěšila odezva veřejnosti Jiřího Vlka, který ekofarmu provozuje už přes 20 let. „Chováme zvířata, která se obvykle nacházela na malých tradičních venkovských statcích. Zakládám si na soběstačnosti, starých postupech a chovu původních odolných českých plemen jako je slepice Česká kropenka, Česká husa, Červenostrakatý skot nebo Českomoravský belgický kůň. Díky včelkám jsem rozšířil svoji dosavadní činnost a zároveň našel pěkný koníček." Nezlomný kačer přežil tornádo i útok predátora. Přišel o část křídla, ale žije Jedni z hlavních tvůrců této akce byly farmářovi přátelé Lucie Chuchmáková (zabývající se mimo jiné životním prostředím venkova) a citlivý a talentovaný fotograf Michael Foo. „Jejich zvídavý přístup dokládal opravdový zájem nejen o včelaření, ale také život na venkově spojený s vytvářením sociálních vazeb a vzájemné pomoci. Povedlo se mi najít skvělý tým ochotných lidí, kteří přidávali akci esenci příjemného dne a milé atmosféry." Poslední kapitolu za „Příběhem medu" teď aktuálně píše výstava fotografií, která je od tohoto týdne k vidění v Broumovské výstavní síni LokArt. Vernisáž je naplánována na úterý 11. června od 16 hodin. „Touto výstavou bychom mimo jiné rádi představil náš přístup k získávání medu, vyváření vosku, chovu oddělků a matek," zve Jiří Vlk k prohlídce úžasných snímků ze světa včel a medu, která bude k vidění do 22. června (ve všední dny od 9.00 do 16.00).

