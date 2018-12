Většina krajských poslanců má další dvě politické funkce

Královéhradecko - Poslanci z Královéhradeckého kraje se vesměs drží názoru, že jedna politická funkce nestačí. Většině z nich nestačí ani dvě.

Ivan Adamec byl pošesté za sebou zvolen trutnovským starostou.Foto: Miloš Šálek

Částka 120 tisíc korun, kterou dočasně dostává za své dvě politické funkce náměstek hradeckého primátora Martin Hanousek, zvedla před několika týdny ze židle některé opoziční zastupitele v Hradci Králové. Hanousek, který se tím na dva měsíce stal jedním z nejlépe placených politiků v kraji, kritiku odmítal s tím, že obě náročné funkce zvládá. Jak ukázala analýza Deníku, dvě dobře ohodnocené politické funkce nejsou pro politiky z Královéhradeckého kraje výjimkou.

Velká měsíční odměna, malá účast

V loňských sněmovních volbách uspělo celkem jedenáct kandidátů z listin pro Královéhradecký kraj. Hned sedm vykonává kromě poslaneckého mandátu, za který jim náleží minimální odměna 76 tisíc bez náhrad a bonusů, ještě další dvě politické funkce na nižších úrovních. Sedí zároveň i v krajském zastupitelstvu a také v zastupitelstvu svých měst.

Dva z nich jsou dokonce starostové. Ivan Adamec z ODS v Trutnově a Jan Birke z ČSSD v Náchodě. Adamcovi za jeho politické funkce náleží měsíčně minimálně 141 tisíc korun, Birkemu dokonce přes 170 tisíc. Na rozdíl od Adamce totiž vykonává funkci starosty uvolněně, má tedy dvě plnohodnotná zaměstnání. Zmíněné částky jsou navíc bez poslaneckých náhrad. Tři funkce zastávají i dva krajští politici z hnutí ANO.

Poslanci a krajští zastupitelé jsou Eva Matyášová a Petr Sadovský. První jmenovaná je navíc zastupitelkou Hradce, druhý pak místostarostou Dobrušky. Oběma nelze upřít, že minimálně poslaneckou funkci nezanedbávají. Jejich účast na hlasování je nadprůměrná, u Sadovského dokonce přes 90 procent.

Na třech židlích sedí i Zdeněk Ondráček z KSČM, Pirát Martin Jiránek a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Zajímavé je to zejména u Jiránka, neboť Piráti dlouhodobě kumulaci politických funkcí kritizují. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek kvůli tomu loni rezignoval na post pražského zastupitele poté, co se stal poslancem. Jeho stranický kolega Jiránek však zůstává poslancem, krajským zastupitelem i radním Trutnova. I u něj se sluší dodat, že jeho účast ve sněmovně je vzorná. To Bělobrádek ke třem politickým křeslům zvládá ještě funkci stranického předsedy a do loňského roku i funkci vicepremiéra. A na účasti ve sněmovně je jeho vytíženost znát. Za poslední rok hlasoval jen v necelých dvou třetinách případů.

Nejhůře jsou na tom s účastí ve sněmovně zmiňovaní starostové Adamec a Birke. Zejména účast na hlasování u starosty Náchoda je až zarážející. Birke hlasoval jen v necelých 49 procentech případů. Průměr účasti na hlasování je v celé sněmovně 80 procent.

Jen čtyři z jedenácti

Data z Královéhradeckého kraje ukazují, že politici kumulující tři politické funkce za ním zaostávají, zatímco zbytek poslanců z Královéhradeckého kraje celkový průměr překračuje. Jde o Kláru Dostálovou, Jiřího Maška, Pavla Plzáka a Zdeňka Podala, jejichž průměr je přes 82 procent. U zmíněné sedmičky poslanců s třemi funkcemi je průměr zhruba 75 procent.