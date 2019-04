„Naši zástupci se byli na objekt podívat a zjistili, že tato vojenská stavba je pro účely vězeňství nevhodná a dispozičně se nepřibližuje požadavkům na jeho výkon,“ uvedla bez bližších podrobností tisková mluvčí Vězeňské služby ČR Petra Kučerová.

Podle starosty Jaroměře Josefa Horáčka pramenilo jednání s Vězeňskou službou z dřívějších snah vytvořit z chátrajících kasáren vězení. „Chtěli jsme od Vězeňské služby vědět, jestli by do budoucna mohlo toto zařízení v Josefově vzniknout. Vězeňská služba deklarovala, že novou věznici potřebuje, ale maximálně pro 500 chovanců,“ uvedl jaroměřský starosta, který projektu věřil do doby, než se se zástupci potenciálního investora sešel přímo na místě.

„Čtvercová kasárna je překvapila svoji rozlohou, která by pojmula až 2000 vězňů. Avšak vnitřní dispozice stavby byly pro Vězeňskou službu nevhodné a investice, kterou by přestavba čtvercáků spolkla, by se jí nevyplatila. Z tohoto pohledu je jasné, že tento vězeňský projekt je jednou provždy mrtvý,“ dodal Josef Horáček, který tak stále považuje převod kasáren i přilehlého pevnostního špitálu za Danajský dar.

„Obě budovy jsou již pětadvacet let na seznamu městských brownfieldů a stále nemáme nejmenší představy, jak je využít. Investoři se díky jejich rozloze nehrnou. Navíc stojí v městské památkové zóně,“ řekl starosta a dodal, že jedinou jistotou zatím je, že obě budovy budou dál polykat peníze z městského rozpočtu. A částka to nebude zanedbatelná. „Za ty roky nás údržba obou budov a odstraňování závad stála již miliony. Jen kasárna ročně stojí stovky tisíc korun,“ dodal Josef Horáček.