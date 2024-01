Po čtyřleté pauze tak opět titul pro nejlepšího dřevorubce opustil Náchodsko - v roce 2020 zamířil díky Josefu Šálkovi na Slovensko a nyní si ho Jaroslav Houha odvezl do Benešova u Semil. Přitom nechybělo mnoho a mohl zůstat díky starostovi Adršpachu Jakubu Vajdovi doma. Ten šel do finále z vedoucí příčky místa, jako první si tak mohl vybrat jeden z pětice postavených kmenů, ale cílový kolík zůstal od poraženého kmene až příliš daleko.

Dovednost s motorovou pilou, sílu při nakládání špalku na valník, obratnost při odvětvování, zručnost se sekerou a ve finále přesnost při kácení stojícího kmene - s tím vším se musel vypořádat ten, kdo chtěl pomýšlet na titul Dřevorubec roku 2024. Do Adršpachu zamířili dřevorubci třeba až od Šumavy, mezinárodní punc závodům dodali drevorubači ze Slovenska. Dřevorubci se museli popasovat se v disciplínách velmi těsně spjatých s běžnou praxí při práci v lese.

Zdroj: Deník/Jiří Špreňar

„Tak je to úspěšně za námi. Musím přiznat, že po těch čtyřech letech to byl opravdu mazec," dohnalo při slavnostním vyhlášení výsledků hlavního organizátora Pavla Cohlu dojetí. „Určitě chci poděkovat celému realizačnímu týmu zhruba 30 nadšenců, kamarádů, brigádníků, rozhodčích bez kterých by to nešlo," neopomněl zmínit početný pořadatelský tým, který zhruba 1600 stovkám návštěvníků, kteří v průběhu slunečného zimního dne na závody zavítali. „Tu největší radost jste mi udělali právě vy, diváci. Netušili jsme, kolik z vás po tak dlouhé pauze na naši akci přijde. Byli jsme připraveni na menší dřevorubecké setkání, ale chyba lávky. Za rok se těšíme znovu, a pokusíme se naši akci zase s celým týmem o kus posunout," slíbil Pavel Cohla.