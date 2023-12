Zatímco Petr Hladík (KDU-ČSL) se z pozice ministra životního prostředí zajímal o recyklaci textilu či ochranu zdejší biodiverzity, tak ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák debatoval s místními o možnostech týkající se mezinárodní spolupráce při podpoře regionu. A došlo i na snahu dostat broumovskou skupinu kostelů na seznam UNESCO.

Tuny vyřazeného textilu, který se následně třídí a hledá se pro něj využití. Petr Hladík byl po necelých třech týdnech druhým ministrem, který zavítal do sociálního družstva Diakonie Broumov, ve kterém se věnují právě sběru a recyklaci textilu.

Unikátní linka v Broumově pomáhá lépe třídit použitý textil z celé ČR

Zde měl možnost prohlédnout si unikátní třídící linku textilu, kterou zde sami vyvinuli a získali na ni ochranu užitným vzorem. „Tady mají označeno co kam patří a podle toho to třídí," vysvětloval předseda sociálního družstva Pavel Hendrichovský princip kruhové linky. „Ten materiál se točí tak dlouho, dokud se vše nevytřídí," říká, že textil projede po lince třeba i čtyřikrát. „V Diakonii Broumov mají spoustu nápadů, jak recyklovat textil tak, aby se dal použít v jiných odvětvích. Jejich východiska mohou být řešením pro to, aby textil nekončil na skládkách a ve spalovnách, ale sloužil dál. V současné době z materiálu vyrábí například ramínka. Jejich přístup je skvělým příkladem efektivní recyklace, která je v současné době všudypřítomného levného textilu potřeba,“ uvedl k návštěvě Petr Hladík, když viděl, že ze starého textilu se dají vyrobit designová ramínka na oděvy nebo pestrobarevné stavební desky podobné klasickým OSB deskám. Jsou tak pevné, že by se daly využít ve stavebnictví.