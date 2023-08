Varování meteorologů před podvečerní bouřkou doprovázenou přívalovým deštěm a kroupami se naplnilo ve středu 16. srpna krátce po půl šesté večer v Polici nad Metují. Zlověstný tmavý mrak se usídlil nad městem a záhy z něj začaly padat kroupy o velikosti dvou až tří centimetrů.

Nad Policí se v podvečer usadil temný mrak a zasypal město kroupami | Video: Mája Matysková a Pavel Frydrych

„Mazec. Akorát jsem dorazila z nákupu, vyšla čtyři patra, vyndala nákup a pak to začalo," popsala podvečerní boží dopuštění Maja Matysková, která krupobití natočila z okna svého bytu. "Bouřky nemám ráda. Už jsem měla strach, že nám to urve střechu. Máme střešní okna a to byly racky. Kocour zalezl pod postel a asi dvě hodiny nevylezl, strašpytel."

Po krupobití přišel přívalový déšť, který zaplavil křižovatku u autobusového nádraží. Zdá se, že bouřka si ale zasedla vyloženě na Polici. Zatímco zde bylo boží dopuštění, ve čtyři kilometry vzdáleném Bezděkově spadlo jen pár krup.

Meteorologové očekávají bouřky i ve čtvrtek. Mohou rychle rozvodnit malé toky, voda může zatopit podchody, podjezdy a sklepy nebo podemlít komunikace.