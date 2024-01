„Na začátku tohoto týdne jsme to zapojovali a ve středu jsme od deseti hodin testovali a nyní po poledni se semafory rozběhly do finálního provozu," popsal Karel Bacílek instalaci sloupů na všech čtyřech příjezdech ke křižovatce. Na každém z nich jsou semafory dublované nad sebou. „To je proto, aby byly lépe vidět z větší dálky," vysvětluje. Pata sloupů je ohraničena černo-žlutě šrafovanou zábranou. „Je to v podstatě bezpečnostní prvek pro chodce, aby se o to někdo nepřerazil. Byl to požadavek policie, aby tu byly bezpečnostní prvky v reflexním provedení."

Zatímco semafory, které v Novém Městě řídí provoz u vjezdu do Husova náměstí z ulice U Zázvorky pracují v časovém cyklu, tak nová světla pracují na pružnějším principu, který bere v potaz aktuální provoz. „Semafory se řídí dynamickým programem. Na každém rameni máme kameru, která má nadefinovanou detekční smyčku do vzdálenosti 50 metrů. Pokud auta jedou plynule a nejsou mezi nimi velké mezery, tak je v té zóně detekován větší nárok aut na projetí křižovatkou, což prodlužuje dobu zelené až do nějakého maximálního času," vysvětlil princip chytrých semaforů Karel Bacílek. Pokud by se ale auta rozjížděla pomalu a vznikly mezi nimi třeba desetimetrové mezery, tak to kamera vyhodnotí, že už nikdo ve frontě vozů nečeká, zkrátí zelenou a odpreferuje jiný směr. Význam je zřejmý - neměly by se ani na jednom z příjezdů tvořit dlouhé kolony.

Nadšení i naštvaní řidiči

Reakce řidičů na novinku jsou různé - někdo si první den se „světly" pochvaloval a někdo byl právě na dynamický model přepínání na zelenou naštvaný. Hlavně řidiči nákladních automobilů přijíždějících od Dobrušky z opakovaného rozjíždění do kopce nadšení nejsou. „Včera jsem jezdil přes tuhle křižovatku směr Dobruška - Náchod a pokaždé, když jsem jel, mi skočila červená kvůli jednomu autu, co jelo od Nahořan a muselo zastavit několik vozidel v mém pruhu. Rozjezd naložené soupravy do kopce na mokré cestě byl vážně kouzelný, pokud by bylo trochu sněhu nebo ledovka tak téměř nemožné," rozdělil se na sociální síti o svou zkušenost Ondra Boš.

VIDEO: Vítr a sníh vytvořily bílou tmu, silnici do Božanova se podařilo udržet

Na začátku března by měla být zahájena oprava vjezdu do Husova náměstí z ulice U Zázvorky, což přinese ještě větší dopravní zatížení křižovatky „U Papežů“, kde je dopravní situace dlouhodobě problematická. S instalací a spuštěním semaforů mají v Novém Městě několik týdnů na to, aby se vychytaly případné nedostatky semaforového řešení dříve, než začne uzavírka náměstí.

„Vše se samozřejmě bude v příštích týdnech a měsících prověřovat a vyhodnocovat. Pokud bude toto řešení přínosem, změní se z dočasného na trvalé," říká novoměstský místostarosta Aleš Vrátný a dodává, že rada města věří, že se semafory osvědčí a zakotví tu natrvalo. „V současné době není totiž jiné řešení. Analyzovaly se i možnosti změny předností, či dokonce budování kruhového objezdu. První varianta by ale nebyla přínosem a zvýšila by rizika, pro budování kruhového objezdu není dostatek prostoru," dodal s tím, že opravdové zlepšení přijde až bude zcela odvedena tranzitní doprava z této oblasti.