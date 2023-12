200 porcí polévky a 40 litrů svařeného vína se dnes dopoledne servírovalo ve stánku před náchodskou radnicí. Do role výdejců se převtělili starosta a místostarostové Náchoda, kteří v zástěře a kuchařské čepici při nabírání náchodské vánoční polévky přáli obyvatelům města klidné Vánoce.

Před radnicí rozdávali vánoční polévku, jen se po ní zaprášilo | Video: Jiří Řezník

Hned od deseti hodin, kdy se provizorní „vývařovna" mezi radnicí a vánočním stromem otevřela, se u stánku vytvořila fronta a během necelé hodiny byly nádoby z polévkou prázdné. „Byla to výborná čočková polévka," prozradil starosta Jan Birke. „Nebyla to ale starostenská, jak se říká, nevařil jsem ji já, ale profesionálové z Beránku," ukázal směrem k hotelu na protější straně náměstí. Po dvou stovkách porcí se rychle zaprášilo. „Příští rok to musíme zvýšit minimálně na 300 porcí," slíbil.

Jen o půl hodiny déle vydrželo ve várnicích svařené víno. „Ještě několik posledních hrnečků a…" podíval se starosta na hodinky „…zhruba po hodině a půl je konec."