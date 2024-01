Zdejší MŠ se stejně jako školka v nedalekých Heřmánkovicích zapojila do projektu čtenářské pregramotnosti „Mami, tati pojďme si číst". Během několika týdnů rodiče dětem četli příběhy, které přinášely dobré rady v oblasti zdraví, ekologie a etiky.

Předškoláci mají nové kamarády - své první kouzelné knihy | Video: Jiří Řezník

Knižní projekt před Vánoci vyvrcholil návštěvou protagonisty celé akce Josefa Vavříka, společným čtením a zpíváním písničky „Kniha je náš dobrý kamarád" za doprovodu tahací harmoniky. Josef Vavřík pozorně naslouchajícím předškolákům vyprávěl příběh o tom, jak Karlík s Tomáškem našli dědečkovu kouzelnou knihu, která změnila celý jeho život. „Z příběhu se dozví, jak je důležité pozdravit, nezapomínat na kouzelná slovíčka prosím a děkuji a vzájemně si neubližovat, ale pomáhat," vysvětlil Josef Vavřík poselství adresované srozumitelnou formou budoucím školákům. Ti byli nadšeni i z největší knihy – šest metrů dlouhé rozkládací historie světa a naopak miniaturního kolibříka. Když ale vytáhl z kapsy ještě menší knihu propukly děti v upřímný smích.

Na předškoláky nakonec čekala též jejich kouzelná kniha a děti tak zjistily, že každá kniha, která v sobě nese poučení je kouzelná, a pokud se tím poučením budou řídit, tak ovlivní celý jejich život. Aby děti svou první kouzelnou knihu Ariščina dobrodružství získaly, tak pro to musely něco udělat. „Musely přijít, pozdravit, podat ruku, podívat se do očí a představit se. Ale zvládly to všechny i když některé si musely k tomu vzít i kamaráda, jak to slyšely v příběhu," uvedl Josef Vavřík, který si ještě jednou na rozloučenou s dětmi zazpíval, že kniha je jejich dobrý kamarád.

„Bez nadšených učitelů a ředitelek MŠ by aktivity čtenářské pregramotnosti neměly takové naplnění. Přejeme všem rodičům dětí aby nezapomněli, že když se kniha stane jejich společným kamarádem, pak i jejich dítě se bude zdárně vyvíjet v dobrého člověka," věří Josef Vavřík, který poděkoval všem rodičům, kteří si zapojením do této aktivity uvědomili, jak spolupráce a komunikace s dětmi je pro jejich výchovu důležitá.