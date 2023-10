Je krátce před 15. hodinou a vjezdu do zbrusu nové čerpací stanice v polském příhraničním městě Mieroszów zatím ještě brání natažená páska. Na její přestřižení netrpělivě čekají řidiči několika automobilů.

Prvním zákazníkem u nově otevřené benzinky v Polsku byl Čech | Video: Jiří Řezník

Jelikož benzinka stojí jen 5,5 kilometru od hraničního přechodu ve Starostíně, tak není divu, že převažují auta s českou registrační značkou. Přesný termín jejího zprovoznění nevěděli ani mnozí místní obyvatelé, ale čeští motoristé i díky zjištění Náchodského deníku znali přesný čas, kdy obsluha otevře. Znenadání a bez jakýchkoliv fanfár, které by se vzhledem ke 13letému čekání na čerpací stanici daly očekávat, cvaknou nůžky a prvním řidičem, který bere do rukou tankovací pistoli je Čech.

„Mysleli jsme, že tu otevírali už včera. Dnes jsme jeli na nákup do Biedronky, tak jsme to sem natáhli a máme štěstí, že jsme mezi prvními," plní nádrž svého automobilu Miroslav Sedláček z Broumova. Odhaduje, že na jednom natankovaném litru naturalu 95 ušetří mezi šesti až osmi korunami. „Záleží na tom, jak se pohybuje kurz koruny a zlotého a samozřejmě i na tom, jaká je aktuálně cena u nás," říká, že cenový rozdíl při plné nádrži už je zaznamenáníhodný.

Postavení čerpací stanice Orlen byla jednou z nejočekávanějších investic obyvatel Mieroszówa a okolí. Její služby ale ocení i lidé z okolí na obou stranách hranice. Během první půlhodiny se tankovací stojany nezastavily a „w kolejce" (ve frontě) převažovaly vozidla z Čech. O tom, že našinci v Polsku z ekonomických důvodů rádi tankují svědčí fakt, že podle obsluhy měla tři auta z pěti české espézetky.

VIDEO: Gripeny a armádní vrtulníky brázdily nebe nad Náchodem

Jedním z prvních domácích motoristů u stojanů byl zdejší starosta Andrzej Lipiński. Právě jemu v červenci 2020 poslanec Michał Dworczyk přislíbil výstavbu čerpací stanice. Slib však došel naplnění po několika odkladech až po třech letech. Starosta je ale i tak spokojený, protože benzinka byla postavena celkem rychle - během čtyř měsíců.

„Je to pro nás významný okamžik. Po 13 letech jsme se dočkali čerpací stanice. Potěší i zemědělce, kteří měli problémy se zajištěním paliva, ale i obyvatele Mieroszówa a turisty, kteří k nám přijíždějí - ať to jsou Poláci nebo Češi," říká starosta, který skutečnost, že prvním zákazníkem byl Čech, přijal s úsměvem. „Vzpomínám na dobu před lety, kdy my jsme jezdili do Čech nakupovat ,artykuly żywnościowe‘ (potraviny). Teď se ten trend obrátil a vy jezdíte více nakupovat k nám."

V Mieroszówě fungovaly v minulosti dvě čerpací stanice. Stanice Orlen byla postavena v ulici Wałbrzyska v místě, kde před 15 lety stála stanice CPN. Od té doby místní samospráva usilovala o vybudování nové čerpací stanice. Teprve rozhodnutí z roku 2020 umožnilo dotáhnout tankovací záměr do konce. Druhou - bývalou Petrochemii - pomalu pohlcuje příroda jen pár set metrů za státní hranicí v místní části Golińsk. Motoristé z Čech mohou jen litovat, že se Poláci nerozhodli obnovit právě tuto benzinku, protože k ní by to měli ještě o několik kilometrů blíže.