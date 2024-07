Podle informací z Údržby silnic Královéhradeckého kraje (ÚS KHK) by se s opravou mělo začít za déle než dva měsíce. Podle kalendáře by dopravní omezení mělo trvat až do 10. června příštího roku. Dá se ale předpokládat, že práce skončí dříve.

Jednosměrná uzavírka serpentýn začala minulý týden. „Jednoduše řečeno, nahoru na kopec jezdí auta do 2,5 tuny stezkou od cukrárny Pod Rousínem a dolů od Skaličanu se jezdí jedním pruhem po serpentinách," popisuje aktuální stav věci web České Skalice.