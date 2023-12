Ticho v lese nad Řezníčkovou roklí v České Skalici protne psí štěkot. Dvojice psů v doprovodu stejného počtu dvojnožců projde jen pár metrů od místa, kde se z fotografie na pomníčku z pod opadaných dubových listů upřeně dívá vousatá tvář s kulatými brýlemi. Jejich nositel jim dal název a pojem lenonky přežil dodnes. Ne tak legendární "Brouk" John Lennon, jehož život přesně před 43 lety utnuly kulky z revolveru. Jeho památku zde již více než 35 let připomíná pomníček, který zde vznikl v roce 1986 - „…v době nesvobody, kdy byl John Lennon symbolem vzdoru…", jak stojí na ceduli, kterou na strom nad pomníčkem umístili členové Klubu Konvalinkových umělců a volnomyšlenkářů (KKUV). Právě ti před 11 lety polozapomenutý pomníček obnovili.

U jediného pomníku Lennona u nás vzplála v den výročí jeho smrti svíčka | Video: Jiří Řezník

„Nebojím se smrti, protože v ni nevěřím. Je to jen přestup z jednoho auta do druhého,“ pronesl kdysi John Lennon. Tehdy však netušil, že do toho druhého auta přesedne předčasně. Když byl 8. prosince roku 1980 zavražděn, bylo mu pouhých 40 let. Před odjezdem na věčnost však zde na Zemi zanechal hlubokou, nejen hudební stopu, a stal se rovněž výrazným symbolem svobody.

Proto také před 37 lety v lese nad Řezníčkovou roklí vznikl pomník Johna Lennona. „V roce 1986 se Mirek Zvonař se svým kamarádem Jiřím Mervartem zvaným Šiškin nechal inspirovat legendární Lennonovou zdí na pražské Kampě a rozhodl se vytvořit podobný ostrůvek svobody nad Českou Skalicí,“ vzpomínal pro Deník hospodský z restaurace U Konvalinků Sláva Doubek na historii původního pomníku, o který se pak dlouhé roky nikdo nestaral. Právě on byl společně s Hynkem Šnajdarem před 11 lety iniciátorem obnovy památníku. „Nevíme, do jaké míry byl pomník v hledáčku StB, ale víme jistě, že zub času a vandalů se na něm podepsal výrazně," dodal Hynek Šnajdar.

Stezka Johna Lennona Procházka turisty zavede k pravděpodobně jedinému Lennonovu pomníku v České republice, který připomíná slavného hudebníka, skladatele a politického aktivistu. Pěší okruh v délce 700 metrů, vede po značených turistických trasách. Začátek okruhu je v České Skalici na rozcestí u vstupu do Bažantnice. Pro přespolního návštěvníka České Skalice vede nejjednodušší cesta k pomníku z ulice T. G. Masaryka vedoucí od Náchoda do centra města. Vpravo od současné radnice se vydejte dolů k řece Úpě. Po přechodu přes most se dostanete na rozcestí. Dáte se doleva a asi po třiceti metrech vpravo vystoupáte po schodišti do ulice Pod lesem. Na jeho vrcholu se opět dáte doprava a pokračujete k lesu. Od jeho úpatí je umístěn pomník Johna Lennona zhruba dvě stě metrů. Pomník vznikl v roce 1986 jako symbol svobody v komunistické diktatuře.

V roce 2012 pomník vyjmuli ze země, odvezli ke kameníkovi, který ho vyčistil a opravil. Nechali udělat kovový kříž se znakem hippies a s vyřezaným jménem hudebníka. V pohřební službě udělali porcelánovou fotografii a pomník vrátili na místo. „Vyhlásili jsme slavnostní odhalení v den výročí zpěvákovy tragické smrti,“ přiblížil Hynek Šnajdar tehdejší slávu, na kterou nakonec dorazila více než stovka lidí. Dnes už je jasné, že jde o jediný pomník Johna Lennona v republice, protože zprofanovaná Lennonova zeď v Praze, která se stala pouhou turistickou atrakcí, ztratila svůj původní význam a za pomník už nemůže být považována.

Před pomníkem už několik let stojí lavička, kterou daroval Jiří Frýba řečený Jacek. Ta má do opěradla vyfrézovaný nápis „Johnnovi Jacek“. Členové KKUV přiznávají, že rozhodně nepatří k zarytým fanouškům Johna Lennona, přesto je jim blízký. „Rozhodně nevstáváme do nového dne za doprovodu jeho písní. Spíše ho vnímáme jako symbol svobody, které není nikdy dost, a to zvláště v dnešní době, kdy je třeba nebýt jen matérií pro sny druhých, ale realizovat své vlastní sny.