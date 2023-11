Tři velké pánve s vysoce proteinovým pokrmem lákaly na třetím ročníku jaroměřského street food pikniku u jednoho ze čtyř desítek stánků gurmány, kterým není cizí ochutnat něco neobvyklého. Stánek s nápisem Broukey už podle názvu prozrazoval, co má v nabídce. Poutač lákající na lahodné červíky nabízel ochutnat dva druhy potemníků připravené na soli a česneku nebo na zelenině s kuskusem a orientálním kořením.

VIDEO: V Jaroměři na Street food pikniku šli na odbyt i potemníci na česneku | Video: Jiří Řezník

Přestože konzumace hmyzu jako alternativního zdroje živočišných bílkovin získávaných udržitelným způsobem není úplně novinkou, k masovému rozšíření má ještě hodně daleko. Většina návštěvníků, kteří přišli ochutnat, tak měla svou hmyzí premiéru. „Je to opravdu to nejčerstvější, co na tomto food pikniku můžete najít, protože tady je máme ještě živé," bere prodejce Stanislav Němec do rukou dvě přepravky v nichž se melou tisíce larev potemníků - v jedné jsou větší brazilští a ve druhé menší mouční. Ti se nejprve spaří v horké vodě a pak míří na pánev, kde získají finální chuť. „Nejvíce jde na odbyt asi ten česnekový mix. To je za mě top a proto je i doporučuji těm, co váhají. Ti malí mouční jsou krásně křupaví a ti velcí to doplní tím, že jsou masitější. Je to vlastně ideální kombinace na skus v ústech," usmívá se prodejce hmyzí dobroty.

Ke stánku přichází pár středního věku. Chvíli obhlížejí nabídku a pak přijde obvyklý dotaz: „Co byste mi doporučil?"

„Já tedy doporučuji tady ten mix potemníků s česnekem," promíchá Stanislav Němec larvy potemníků moučných a brazilských na jedné z pánví. „Ale někdo má rád orientální koření se zeleninou a kuskusem. To je vlastně červ hned s přílohou," přikročí k prostřední pánvi. „Tak mi to dejte s tou přílohou," reaguje na nabídku zákazník a nechává si namixovat dávku moučného a dávku brazilského potemníka. „Jsem se nechal ukecat," dívá se jak prodejce plní talířek ve tvaru papírové loďky. „Všechno je někdy poprvé," usmívá se žena vedle zákazníka. „No jasně .- vždyť od toho jsou právě food festy, aby člověk ochutnal i to, co si běžně nedá," dokončuje objednávku prodejce. „Stejně takhle jednou dopadneme, tak se aspoň připravíme předem na to, co budeme papat. Plně vás podporuji pane. Kolik chcete," vytahuje blondýna peněženku. „Dvě stě korun," vyměňuje pěknou porci potemníků za hotovost a hned se věnuje dalšímu zákazníkovi.