Divácky atraktivním zpestřením soutěže oráčů Otovický rejč, která se konala na poli nedaleko hospody Na Písku mezi cyklostezkou a železniční tratí, byla ukázka orání koňmi.

Z kola za pluh: Začínající Přemysl Oráč měl za koňmi premiéru | Video: Jiří Řezník

Za pluh tažený dvěma klisnami Citou a její dcerou Carmenou se postavil Vladimír Grusman ze Zemědělského družstva Šonov. Jak později prozradil, tak se jednalo v podstatě o jeho premiéru. „Přišel jsem k tomu jak slepej k houslím," říká, že majitel koní Pavel Meisner potřeboval za pluh nějakého dobrovolníka. „Jsem pro každou srandu, tak jsem si holt zkusil roli Přemysla Oráče. Držel jsem to poprvé v ruce a podle toho to také dopadlo. Ale zadařilo a oral jsem," dodal s úsměvem někdejší šonovský starosta, který o den dříve prošel krátkým školením, aby věděl co a jak za pluhem dělat. „A v sobotu to už bylo na ostro."

Jelikož Vladimír Grusman je vášnivým cyklistou a má za sebou několik cyklistických ultramaratonů v podobě 1000 mil napříč Česko-Slovenskem nebo 1650 kilometrů dlouhý závod Trans Germany, je na tom s fyzičkou dobře. Jak sám ale přiznal, tak několik vyoraných brázd pluhem taženým dvěma klisnami mu dalo celkem zabrat. „Je to docela makačka. Udržet ten pluh v zemi není žádná sranda. Navíc koně docela pelášili, takže jsem nevěděl co hlídat dřív - jestli brázdu, radlici nebo svoje nohy abych někde nezahučel," dodal zemědělec, který se jen tak nějaké výzvy nezalekne.