Náchodsko - Zeptali jsme se naší víkendové poroty, zda si myslí, že naši fotbalisté dnes uspějí proti domácím Polákům na fotbalovém Euru.

Fotografie z mistrovství Evropy ve fotbale | Foto: Milan Hlous

Ludmila POHANKOVÁ,

ředitelka SVČ Déčko Náchod

Doufám, že se nemýlím, když si myslím, že uspějí. Věřím, že je vítězství nad Řeckem navnadilo a mají chuť do hry a vůli jít za vítězstvím. Ale je jisté, že hrát v polském kotli bude těžké, Poláci fotbalem doslova žijí, každý dům, každé auto a mnohdy i tváře lidí jsou vyzdobeny červeno-bíle. Bude to bouřlivá atmosféra, věřím, že to náš tým nezastraší.

Ondřej DANĚK,

správce zámku v Novém Městě nad Metují

Vzhledem ke stávajícímu proměnlivému výsledku našeho týmu jedna prohra a jedna výhra nechci tipovat přesný výsledek. Zápas bude složitý pro Čechy už jen tím, že Polsko je pořádající země Eura a domácích fanoušků, kteří hlasitou podporou poženou svůj tým k vítězství, bude určitě na stadionu spousta. A tenhle fakt může mít na naše fotbalisty neblahý vliv. Z tohoto důvodu to jistě čeští fotbalisté nebudou mít jednoduché. Ale naděje umírá poslední a tak i přesto věřím, že to pro nás dopadne dobře.

Daniel DENYGR,

ředitel o.p.s. Branka, Náchod

Na rozdíl od jiných rádoby fandů našim fotbalistům věřím v tom, že uspějí. Bude se určitě jednat o zápas roku, který může naši reprezentaci v případě postupu pozitivně nakopnout nebo také srazit. Mám výhrady k hernímu stylu, ke složení hráčského kádru, ale doufám, že trenér Bílek sestavil nominaci podle nejlepšího vědomí a svědomí. Je mi upřímně líto Jirky Štajnera, který si výkony v lize nominaci zasloužil a rozhodně by týmu pomohl na rozdíl od některých podprůměrných hráčů.

Věra KAŠÍKOVÁ,

ředitelka Domova důchodců v Polici nad Metují

Musíme vyhrát! Moc bych to našim klukům fotbalistům přála! Zaslouží si to. Určitě jim bude fandit celá Česká republika a to by bylo, aby nevyhráli!

Zápas budu sledovat, pokud mi do toho nic nepřijde, a už se na to těším! Myslím, že máme velkou šanci na úspěch. A když nevyhrajeme, svět se taky nezboří… Každopádně budu držet pěsti!