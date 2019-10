Dále pro vás bude nachystaná dýňová semínkovna a také můžete přinést jakékoli přebytečné tykve všech barev, velikostí a tvarů, například i okrasné dýně, cukety nebo patisony.

Výrobky z dýní do dýňové výstavy mohou nosit žáci škol, mateřských škol, družiny, ale také široká veřejnost od 7. do 10. října od 8 do 15 hodin.