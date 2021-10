Z devatenáctého místa koalice Pirátů a starostů se radoval z výsledků voleb a osobní podpory jaroměřský starosta Josef Horáček. "Díky vám všem, kteří jste mi dali hlas. Bylo vás 2100, což mě neskutečně potěšilo a moc si toho vážím," uvedl Josef Horáček i s vědomím, že na domácí půdě dostal o jeden preferenční hlas méně než starostka Mladých Buků Lucie Potůčková. Přesto si podle jeho názoru Piráti a starostové zasloužili lepší výsledek. "Ale jako celek pro naši zemi… Bomba," potěšil jaroměřského starostu i debakl komunistů. "Splnil se mi sen, bolševik mizí v propadlišti dějin," okomentoval výsledek voleb na sociální síti.

V Červené Kostelci mělo důvod slavit vedení radnice. Na společné vítězné kandidátce Spolu, která získala vysokých 39,65% byl totiž starosta Rostislav Petrák (TOP 09) i místostarosta Jiří Regner (KDU-ČSL). Ten svého kolegu na radnici dokonce předčil co se týče preferenčních hlasů. Petrák jich získal 343, zatímco Regner 402, čímž potvrdil, že v Červeném Kostelci je nejsilnější základna KDU-ČSL v Královéhradeckém kraji. "Z výsledků voleb máme samozřejmě velikou radost. I když to tak z počátku sčítání nevypadalo, tak se to nakonec podařilo," uvedl Rostislav Petrák, který bude nyní s napětím očekávat povolební vývoj situace.

Jediný poražený z trojice starostů byl Jan Birke. Náchodského starostu sice mrzí, že ČSSD nebude parlamentní stranou a z Poslanecké sněmovny ČR na základě výsledků voleb vypadne, ale jak dodal, tak i v tomto případě se potvrzuje rčení, že všechno zlé je pro něco dobré. „To, že končím v poslanecké sněmovně je určitě dobrá zpráva pro mou rodinu, na kterou budu mít více času. A je to i dobrá zpráva pro Náchod, kde mám tu čest starostovat, protože právě tady chci teď napnout své síly,“ ujišťuje voliče,