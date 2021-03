„Pro mě osobně a věřím, že i pro ostatní, je velkou ctí být u toho, kdy začínáme tvořit naprosto unikátní projekt - novou čtvrť přímo v centru Náchoda. Před pár lety to byla představa z říše snů a nyní máme vítěze a de facto jízdní řád, jak postupovat dále v rozvoji tohoto cenného území,“ zářil i pod respirátorem náchodský starosta Jan Birke, který byl jedním z členů poroty. V ní zasedli kromě zástupců města ale i zahraniční odborníci jako třeba hlavní architektka Kodaně Tina Saaby z Dánska.

Nová Tepna má být výkladní skříní urbanismu v Česku a dokladem schopnosti veřejného sektoru řešit komplikovaná post-industriální území v centrech. Cílem soutěže bylo vytvořit živou a občany ceněnou část města navazující na historické centrum. A to se podle jednomyslného usnesení porotců nejlépe povedlo čtyřčlennému polskému týmu z Varšavy. Vítězný návrh se dle slov autorů zaměřuje zejména na přizpůsobivost klimatu a sociální soudružnost: „Hlavní myšlenkou tohoto návrhu je vytvořit pohodlné, inkluzivní a obnovující se prostředí, které by se vepsalo do stávajícího městského a kulturního kontextu.“

Porota, která návrhy hodnotila anonymně vyzdvihla některé kvality vítězného návrhu: „Po všech stránkách si zaslouží první místo, protože jeho autoři nejlépe pochopili vztahy v území a vyřešili jejich doplnění novou vrstvou. Založení dvou os, které vycházejí od navrženého náměstí u Tepny logicky a přehledně člení území na urbanistické bloky. Plán je jednoduchý a přehledný, respektuje ve velké míře stávající stavby a majetkové poměry v místě,“ ocenil předseda poroty architekt Jaroslav Wertig z pražského ateliéru A69 – architekti. Výraznou výhodou podle jeho slov je, že jednotlivé stavební bloky lze postupně zaplňovat v čase a není nutné je jako celek stavět najednou.

Podobu budoucí nové čtvrti částečně ovlivnili i sami občané města, když se do vítězného návrhu promítly jejich představy a požadavky. „Návrh řeší propojení bydlení s lehkou výrobou a případnými technologickými centry. Dle studie tu najde svůj prostor i výjezdová stanice záchranné služby, která by si moderní zázemí v Náchodě rozhodně zasloužila, nebo hasičská zbrojnice pro profesionální sbor či sociální služby - mezigenerační centrum, školka nebo komunitní centrum. To vše doplňuje nezbytná zeleň a vodní prvky. Prostě si v Náchodě plníme sny,“ neopomněl starosta svou oblíbenou větu.

Důležitá etapa v projektu Nové Tepny byla po dvou letech úspěšně dokončena a nyní nastupuje další neméně složité období. „Budeme řešit zpracování územní studie s oceněnými architekty. Je potřeba podepsat smlouvy s upřesněným rozsahem projektu územní studie a architektonických návrhů, např. veřejných budov. Důležité bude vytvořit manažerský tým lidí, kteří budou celý projekt kontrolovat, koordinovat a povedou jednání s developery, investory, bankami a dalšími institucemi,“ shrnuje výsledek soutěže a budoucí postup místostarosta Jan Čtvrtečka. Samozřejmě bude nutné v tomto území vytvořit zcela novou infrastrukturu, která zajistí zásobování energií, vodou, teplem atd. „Čeká nás ještě hodně práce, ale výsledek zajistí skutečný rozvoj města,“ je si vědom Čtvrtečka, že půjde o běh na hodně dlouhé trati.

Kromě vítězného návrhu oceněného milonem korun, získal pomyslné stříbro (750 tisíc korun) český tým pod hlavičkou kanceláře gogolák+grasse a třetí místo (500 tisíc korun) obsadila autorská čtveřice z Moskvy. Pětici finalistů doplňovaly další dva týmy, které sice nezískaly cenu, ale dosáhly alespoň na skicovné. Jedním je brněnské studio consequence forma a druhým pražská kancelář Divergent.

Od čtvrtečního dopoledne jsou všechny návrhy které se dostaly do finále vystaveny na velkoformátových panelech na náchodském náměstí.