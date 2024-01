VIDEO: Vítr a sníh vytvořily bílou tmu, silnici do Božanova se podařilo udržet

„Pokud není silnice do Božanova není alespoň jednou za zimu zavátá, tak zima neskončila," traduje se v příhraniční obci pod Broumovskými stěnami. Poslední roky to sice tak úplně neplatí, zimy byli klidné, ale v sobotu možná moc nechybělo a silnice vedoucí na Broumov by byla neprůjezdná. To, že se tak nestalo bylo zásluhou Radka Žočka z Martínkovic, který pendloval tam a zpátky a permanentním odstraňováním navátého sněhu udržoval silnici sjízdnou.

Vítr a sníh vytvořily bílou tmu, silnici do Božanova se podařilo udržet | Video: Jiří Řezník, Radek Žoček