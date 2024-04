Výluka na klíčové železniční trati mezi Jaroměří a Trutnovem přináší od páteční půlnoci změny v dopravě. Cestující musí počítat s náhradní autobusovou dopravou až do 11. května kvůli plánované údržbě.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

Na důležité regionální železniční trati mezi Jaroměří a Trutnovem o půlnoci ze čtvrtka na pátek začala výluka. Potrvá do 11. května. Nejprve se bude týkat úseku mezi Jaroměří a Červeným Kostelcem a následně úseku mezi Jaroměří a stanicí Starkoč. Cestující budou muset využít náhradní autobusovou dopravu, výluka bude mít vliv i na některé návazné spoje. Důvodem omezení je údržba trati.

Mezi Jaroměří a Červeným Kostelcem bude výluka trvat od pátku do 15. dubna. Na ni od 16. dubna do 11. května naváže výluka mezi Jaroměří a stanicí Starkoč. „Vzhledem k vysokému vytížení na této trati zajistí České dráhy šest linek náhradní autobusové dopravy,“ uvedl mluvčí Českých drah Filip Medelský. Po trati jezdí i vlaky z Hradce Králové do Trutnova a do Náchoda.

Na autobusové lince T budou jezdit autobusy mezi Jaroměří a Trutnovem přímo bez zastávek. Linka R mezi Jaroměří a Trutnovem obslouží stanice Česká Skalice, Červený Kostelec, Rtyně v Podkrkonoší, Malé Svatoňovice a Velké Svatoňovice. Na linku Z České dráhy nasadí minibusy, které mezi Jaroměří a Červeným Kostelcem obslouží všechny zastávky podle výlukového jízdního řádu.

Autobusová linka N zajistí přímé spojení mezi Jaroměří a Náchodem, linka C bude jezdit bez zastávek mezi Českou Skalicí a Náchodem. Mezi 12. až 15. dubnem bude navíc jezdit minibusová linka S, která mezi stanicemi Starkoč a Červený Kostelec obslouží všechny zastávky.

Výluka navazuje na opravu trati z Hradce Králové do Jaroměře, která trvala od 29. března do čtvrtka 11. dubna.