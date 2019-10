Vlaky opět nahradí autobusy

České dráhy informovaly o výluce traťové koleje v úseku Jaroměř - Česká Skalice - Starkoč - Červený Kostelec, a to v termínech od 22. října do 2. listopadu a dále od 3. listopadu do 14. prosince.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta