Vlci mohou být zatím v klidu, soud žalobu chovatelů ovcí zamítl

Broumovsko - První kolo sice prohráli, ale flintu do žita neházejí. Řeč je o chovatelích ovcí, kteří na konci března hnali vlky z Broumovska k odpovědnosti za škody, které působí.

VLČÍM ÚTOKŮM nechtějí jen přihlížet. Farmář Jan Šefc z Lachova u jedné z ovcí, která nepřežila útok vlka.Foto: DENÍK/Regina Hellová

U soudu šelmy samozřejmě nebyly, farmáři chtějí od ministerstva životního prostředí, aby připravilo návrh změny platné právní úpravy zákona o ochraně přírody a krajiny tak, aby existovala legální možnost přímé obrany před škodami způsobenými vlkem obecným. Soudkyně obvodního soudu pro Prahu 10 Štěpánka Dvouletá však jejich návrh smetla ze stolu.

„Soud to zamítl z procesních důvodů, protože nemůže úkolovat stát. V podstatě jsme tento výsledek předpokládali. Odvoláme se, projdeme celým kolečkem až k ústavnímu soudu. Nedalo se očekávat, že hned v prvním kolem vyhrajeme,“ říká zástupce chovatelů Tomáš Havrlant, podle jehož slov bylo soudní líčení velice krátké.

„Řešily se tam procesní věci, mluvili jen právníci,“ vysvětluje Havrlant, proč se zástupci žalující strany ke slovu nedostali.⋌Právní zástupkyně chovatelů Jana Zwyrtek Hamplová si je vědoma, že žaloba je svým obsahem nestandardní. „Chápu, že uložit soudem státu, aby přijal změnu zákona, je odvážná myšlenka, ale nikoli nemožná. Zákon přece platí pro všechny, takže i stát, má-li nad něčím kontrolu, musí škodám přiměřeně předcházet. A je-li k tomu potřeba jiný zákon, musí ho přijmout,“ je přesvědčena advokátka.

FARMÁŘI: MÁME PRÁVO ŘÍCT NÁZOR A HÁJIT HO

Ani chovatelé se nevzdávají. „Jde nám o princip – stát nám říká, že chovatelé mají povinnost zabezpečit stáda proti útoku šelem. Ale nikde není specifikovaný jaký druh ochrany je dostačující,“ uvedl Tomáš Havrlant, který nekompromisní vůči vlkům rozhodně není.

„Představuji si cíl, že se vymezí oblasti, kde vlci budou stoprocentně tolerování – velké lesy jako je Šumava, Beskydy, Jeseníky. Tam to je logické, že tam ten vlk bude v přírodě plnit svoji funkci. Ale v naší krajině, kde je vidět z jedné vesnice do druhé, tak sem nepatří. Je to náš názor a my máme právo ho říct. Snažíme se ho legální cestou prosadit. Nemusíme jen držet ústa a čekat, co nám ochranáři nadiktují. Když prohrajeme, tak holt prohrajeme, ale budeme slyšet.“

HNĚV CHOVATELŮ CHÁPOU I OCHRANÁŘI

Přestože škody na hospodářských zvířatech způsobených vlky se za poslední roky zvyšují, vlci se podle ochránců přírody nespecializují na lov domácích zvířat. „Hněv některých chovatelů ovcí a koz, kterým vlci v minulých letech způsobili škody na majetku, chápeme. Stát, přestože vlky chrání i kompenzuje škody, které vlci působí, nemá dobře nastavené mechanismy podpory chovatelů v oblastech, do kterých se vlci vrací, a v některých případech nejsou ani škody spravedlivě kompenzovány,“ připouští Miroslav Kutal z Hnutí DUHA. „Je určitě pořád co zlepšovat. V současnosti realizujeme a připravujeme projekty účinných preventivních opatření s desítkou chovatelů z Broumovska.“