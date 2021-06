„V kouzelné broumovské krajině se odehrává konkrétní lokální a současně obrovsky důležitý a archetypální konflikt: člověk vs. příroda. Zatímco farmářka Lenka přistupuje ke krajině tak, aby nasytila sebe, své děti a pár dalších známých, chovatel Jan má velké hospodářství, kterým sytí velké množství lidí, nás v Praze nevyjímaje. Do prvního příběhu vlk zapadá, do druhého ne. Jen těžko se hledat kompromis,“ říká k tématu filmu režisér Martin Páv.

Jaké to bylo pro chovatele ovcí vidět se na plátně? „Pro mě to bylo z počátku dost stresující. Přišlo mi to hodně jako bláznivý nápad do kterého se mi vůbec nechtělo. Ale nakonec jsem si to docela užívala a bylo to fajn,“ usmála se ekologická farmářka Lenka Štíhlová.

„Pro mě to stresující nebylo, protože já si myslím, že se nemám za co stydět,“ odtušil stručně chovatel ovcí z Lachova Jan Šefc, který své názory říká na rovinu a bez kudrlinek a ani ve filmu neměl k ostřejšímu slovu daleko.

Vernéřovický starosta a chovatel ovcí Tomáš Havrlant přiznává, že nebyl ze začátku z filmařské myšlenky nadšený. „Když mi zavolali mladí kluci z Prahy, že chtějí natáčet něco o vlcích, tak jsem byl dost skeptický. Nakonec jsem na to kývl protože jsem to viděl jako šanci vysvětlit lidem, že ten problém s vlky tady opravdu objektivně je, a že to je v podstatě z naší strany boj o přežití,“ uvedl Tomáš Havrlant.

Režisér Martin Páv vysvětlil, proč si vůbec vybral vlčí téma. „Jako dokumentarista nemohu točit jen o něčem co je hezké a bezproblémové – mě zajímá vždycky nějaký konflikt. A v tomto případě to je konflikt, kdy obě strany dokážeme pochopit. V tom vidím sílu tohoto tématu,“ vysvětluje režisér, který si vybral Broumovsko pro to, že se do této oblasti v plné síle vrátil archetypální konflikt mezi člověkem a vlkem, který provází celé dějiny lidské civilizace.

Snímek se natáčel před dvěma lety a tak v debatě došlo i na to jak se situace situace s vlky u nás od posledního pořízeného obrazu změnila. „Od doby natáčení se ta situace rapidně zhoršila,“ říká Tomáš Havrlant. „Je tu dva a půl krát více škod a útoků. Jenom za loňský rok bylo asi 750 zabitých domácích zvířat. Když si vezmete, že u nás je oficiálně nějakých 60, 80 vlků, tak každý vlk zabije přes devět kusů domácích zvířat. Je to prostě katastrofa. Jenom letos u nás zabili vlci 31 kusů hovězího dobytka, takže se to netýká jenom ovcí, ale všech zvířat, které se pasou venku,“ upozorňuje Havrlant. Tomu vlci sice škody v ovčím stádě nezpůsobují, ale je to na úkor kvality jejich přirozeného chovu. „Už pět let je zaháním každý večer do vysoké železné ohrady, která je zabetonovaná a tam se vlci nedostanou. Ale tohle nemůžu doporučit všem, protože je to proti systému chovu. Když jsou přes den v horkých dnech zalezlé ve stínu a na noc, kdy by se mohly pást, tak je musím zavřít do ohrady, aby na ně nemohli vlci,“ popisuje, že jim v podstatě tímto opatřením kazí jejich životní pohodu, což se negativně projevuje i v nižších přírůstcích jehňat. „Ohrada sice pomáhá proti vlkům, ale ničí ekologický chov zvířat,“ dodává.

Na přetřes přišla i dlouholetá otázka týkající se původu zdejší populace vlků. „Zajímalo by mě, kdy se ochranáři přiznají k tomu, jak se k nám dostali vlci, odkud přišli,“ narážel Jan Šefc na možnost umělého vypuštění. Jako příklad uvedl rysa, který byl vypuštěn v Polsku a nyní je k vidění třeba i v centru Šumperku. Variantu umělého vypuštění vlčích kříženců odmítla Lenka Štíhlová. „Mně naopak těší, že mezi lidmi už neslýchám takové názory, že by tady vlky někdo vypustil. Mám důvěru k empirickým výzkumům a lidem, kteří na tom mnoho let pracují,“ říká Lenka Štíhlová. „Není pravda, jak říkal pan Šefc, že vlčí cesta z Lužicka k nám není geneticky zmapovaná. Je k tomu spousta dat a vypracovaných studií.“

Podle Havrlanta jsou zkušenosti z vlky z různých míst Evropy katastrofální. „Vlčí populace se rozmnožuje přibližně rychlostí 30 až 40% ročně. V Německu škody stoupají každým rokem několikanásobně - Sasko, Budyšín, Lužice jsou regiony, které mají nejhustější populaci vlků na celém světě. To je v průmyslové oblasti trochu anachronismus – v Kanadě snižují populaci vlků a my si tu budeme hrát na to, že nastolíme nějakou přírodní rovnováhu. To je prostě nesmysl,“ dodal Tomáš Havrlant.