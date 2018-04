Vlci s příchodem jara dostali hlad, chovatelé hlásí první letošní ztráty

Adršpach - Krátký život připravil osud čtyřem telatům, které v noci na středu zardousili vlci na pastvině v Adršpachu.

„Bylo to asi 200 metrů od stájí, přímo v oplocených pastvinách, kde je i elektrický proud. Včera v noci jsem objížděl pastvinu, ale nepřišli. Zato úřadovali v nedaleké Libné, kde zadávili devět oveček,“ zmínil Karel Krecbach starší první letošní útoky vlků na hospodářská zvířata na Teplicku. „Byly to úplně mladé kusy – dvě čtyřdenní a dvě čtrnáctidenní telátka. Vlci je roztrhli, vyžrali vnitřnosti, sežrali kýty – v podstatě z nich zbyla jen torza,“ popisuje obraz zkázy, který vlci po noční lovecké výpravě zanechali. „Od podzimu jsme měli klid, ale sotva jsme začali vyhánět ovce na pastvu, tak to už začalo,“ je naštvaný chovatel, že vlci zase začali působit škody na hospodářských zvířatech.

NEJSME ALJAŠKA, ČESKÉ LESY JSOU PRÝ MALÉ

„Není mi dost dobře jasný, jak to bude do budoucna vypadat. Vlčice má každý rok pět, šest štěňat, tak jsem zvědavej, co bude za pár let, až bude mít každá fena vlčata. Co budou žrát, co všechno budeme muset mít oplocený a vlci si tady budou žít a vegetovat, jak se jim bude líbit. Ty naše lesy jsou pro život vlků nedostačující. Nejsme Aljaška,“ který nesouhlasí s argumentem ochranářů, že vlci redukují stavy zvěře. „Jsem v lese prakticky každý den a přemnožená vysoká zvěř u nás rozhodně není.

Stát sice vyplácí náhrady za způsobené škody, ale ty jsou podle Krecbacha minimální. „Jsme naštvaný. Za ta telátka asi nedostanu nic. Ale nejhorší je ten pohled – když to člověk chová, stará se o to, a pak to najde takhle roztrhaný… Darmo mluvit.“

Neveselé probuzení do čtvrtečního rána měl i Petr Jandáček z Libné na Teplicku.

ZA NOC PŘIŠEL TÉMĚŘO POLOVINU JEHŇAT

„Manželka šla brzy ráno za tmy do práce a to už běhaly ovce mimo ohradu. Když jsem pak šel za nimi našel jsem na pastvině devět jehňat roztrhaných,“ popsal smutné ráno Petr Jandáček, který vloni přišel o 20 kusů. „Teď mám 19 ovcí a zbylo mi 11 jehňat.“

Před vlkem jehňata neuchránily ani speciální ohradníkové sítě, které má chovatel půjčenou od Správy CHKO. „Byly mi doporučené, ale evidentně pro vlka nejsou překážkou,“ říká Petr Jandáček. „Zamrzí to, když vidím zmařené výsledky své práce,“ dodal smutně.

Zatím bez újmy je chovatel ovcí Jan Šefc z Lachova, kterého v minulých letech vlci připravili o desítky kusů. „Mám je ještě zavřené,“ vysvětluje.

„Tyto dva případy jsou první letošní zaznamenané,“ potvrdil Petr Kafka ze Správy CHKO Broumovsko.

PODLE STOP ZE ZIMY JE VLKŮ ZŘEJMĚ PĚT

Aktuálně by podle výsledků zimního stopování na sněhu mělo být ve smečce s největší pravděpodobností pět vlků. „Stopy se vyskytly nejen v té tradiční oblasti v okolí Teplic nad Metují a Adršpachu, ale vlci byli zaznamenání i v Broumovských stěnách,“ zmínil Petr Kafka výsledky zimní práce Vlčích hlídek. „V současnosti je období porodů štěňat, která se od nory začnou vzdalovat tak za dva tři měsíce,“ dodal v této souvislosti Petr Kafka.

Vlčí apetit:



Vlci se usadili na Broumovsku na podzim roku 2015 a hned na jaře následujícího roku vyvedli minimálně dvě mláďata. Za loňský rok Správa CHKO Broumovsko zaregistrovala 102 napadených zvířat u 16 chovatelů. V roce 2016 bylo na Broumovsku nahlášeno 89 zraněných a usmrcených ovcí, šest koz a osm telat. To zřejmě nebylo všechno – někteří chovatelé ovcí své ztráty ani nehlásí.