Ohně proti vlkům hořeli napříč Evropou a jedna z nich vzplála opět ve Vernéřovicích na Broumovsku, odkud stále silněji zní, že striktní ochrana vlka je nesmyslná. Vladimír Menčík ze Šonova na Broumovsku zmínil týden starou událost, kdy mu vlci v noci zadávali pět ovcí.

„Podle toho, co z ovcí zbylo, to muselo být šest, sedm nebo více vlků,“ odhadoval. I jemu vadí, že chovatelé nemají možnost se proti vlkům na ochranu stád účinně postavit. „Když vidím vlka na pastvině jak mi trhá ovci, tak můžu akorát na něj volat kšá, kšá,“ říká, že ve čtyři ráno si z ničeho takového smečka několika vlků nic nedělá. „Všichni bychom měli prosazovat, aby byl zákonem umožněn odstřel vlka, který jasně dáví zvíře a ne abychom je směli jen zkoušet odhánět,“ říká chovatel, který má zkušenosti s pastevectvím i ze zahraničí. „Já osobně jsem byl v ruských zemích, kde jsem dělal na farmě a tam jsme vlka viděli stěží jednou za rok. Tady je vidím třikrát za týden a třeba i šest najednou u nás za domem. To už je nějaká chyba a měli bychom se posunut někam dále, aby se vlk naučil člověka bát a zůstal si v lese,“ má jasno chovatel, který předloni kvůli vlčím útokům přišel nebo musel utratit na 70 ovcí. „A k tomuto číslu se pomalu blížíme už i letos.“

O hledání cesty k soužití vlků a chovatelů se pokoušejí i filmaři. Aktuálně míří na filmová plátna dokumentární snímek "Beránek a vlk", který chce ukázat, jaké cesty mohou vést k účinné ochraně chovů hospodářských zvířat v krajině, kterou rovněž obývají vlci a představuje i příběhy pastevců z České republiky, kteří jsou návratem vlků zaskočení a hledají způsoby, jak s nimi koexistovat.

S nezvanými vlčími návštěvami má zkušenosti z minulých let i chovatel z Lachova u Teplic nad Metují. Letos útoků ubylo díky tomu, že každou noc pastviny objíždí hlídač. „Moje zkušenosti s vlkem mě dovedli k tomu, že jsem si musel sehnat ovčáka na noční hlídání stád ovcí. A hádejte, jak je na ochranu stáda před vlkem vybaven,“ položil řečnickou otázku chovatel Jan Šefc. „Má koště, má řehtačku, zvonec a troubí. To je jediné čím se můžeme v případě potřeby bránit. Jeden z hlídačů je mladší a zdatnější a ten vozí v autě mačetu, kdyby ho náhodou chtěl zakousnout, tak aby se mohl bránit,“ říká chovatel, který přišel i s myšlenkou, co po příštím útoku na ovčí stádo udělá. „Když bude další útok vlka, tak ty okousané kadavéry naložíme a pojedeme do Prahy, aby se i tam dozvěděli, co nás na Broumovsku trápí,“ dodal Šefc.

Chovatel a starost Vernéřovic Tomáš Havrlant připomněl, že zajistit dostatečnou ochranu stád, je prakticky nemožné. „Žijeme v absurdní situaci, kdy ohrada, která by měla zabránit vniknutí vlků, by měla být taková, aby ji překonala srnka, aby ji podlezl zajíc, ale aby ji nepřekonal vlk. A když vlka chytnete na vlastní pastvině, tak po něm můžete hodit kámen, ale nesmíte ho zranit,“ vysvětlil pro ilustraci Tomáš Havrlant omezené možnosti chovatelů se účinně bránit.

Zatímco chovatelé by se vlka rádi zbavili, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) hledá cesty pro vytváření podmínky pro koexistenci pastevectví a velkých šelem. „Oboje naše krajina potřebuje. Program péče o vlka mimo jiné popisuje, jak konflikty, které s sebou návrat této šelmy přináší, omezit,“ říká Karolína Šůlová z AOPK. Tato organizace nyní připravuje zjednodušení dotačních pravidel pro chovatele na nové programové období, aby finance na zabezpečení stád před velkými šelmami byly co nejdostupnější.

„Leccos se už udělalo, chovatelé mají nárok na kompenzaci škod, hledají se možnosti, jak dále zjednodušit administrativu. Cesta to není jednoduchá, zkušenosti v různých státech Evropy jsou různé. Určitě je toho ještě dost k vylepšení, víme, že pro chovatele je těžké vidět zvířata napadená velkou šelmou. Rozumíme tomu, že zavádění ochranných opatření je pro mnohé komplikací. Ale tvrzení, že vlk do naší kulturní krajiny nepatří, jak v tuzemské debatě často zaznívá, určitě není pravdivým konstatováním. Nesmíme totiž zapomínat, že více než devadesát procent vlčího jídelníčku tvoří přemnožená zvěř, která škodí lesníkům i zemědělcům. Vlci tak pomáhají snižovat počty srnců, jelenů či prasat divokých,“ komentuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.