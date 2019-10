Zdá se, že to vrcholoví predátoři tuší, že jim jde o kůži. Zatímco ve středu u Městského soudu v Praze jednal odvolací soudu o možnosti změny legislativy týkající se ochrany vlků, tak ve čtvrtek ráno řádily vlčí tesáky ve stádu ovcí a koz ve Vernéřovicích na Broumovsku - sto metrů za domem stojícím prakticky uprostřed obce. A o den později se objevili na Bischofsteinu, kde jim padlo za oběť pět ovcí a další utrpěly vážná zranění. Jakoby si byli jistí svou neotřesitelnou pozicí a dávali všem najevo, že je chovatelé koz a ovcí od skopového menu jen tak nedostanou.

Následky ranního vlčího útoku ve Vernéřovicích na Broumovsku. | Foto: archiv Tomáše Havrlanta

Jako každý normální den Ladislav Oubrecht z Vernéřovic vypouštěl ve čtvrt na šest své stádečko na pastvu s pocitem, že mu nic nechybí. A netrvalo dlouho a musel zažít pohled, který by nikomu nepřál. „Chvilku po sedmé mi volal soused, že tam mám mrtvého berana. Jenže to jsme ještě ani jeden nevěděli, že ho mají na svědomí vlci. Až když jsem tam přijel za světla, tak jsem viděl tu spoušť – jedna ovce i přes otevřené břicho a prokousnuté žebra ještě žila, jehnička Sonička s roztrženým krkem sotva dýchala, velký černý beran prokousnuté hrdlo a koza Kačenka, která byla mou pýchou najednou nebyla. Podle známek zápasu ji trhali vlci zaživa, “ popisuje obraz zkázy. „Ve dne, v noci, 365 dní v roce k tomu chodíte, staráte se a přijde jedna blba hodina a vše je pryč. Hrůza děs - byla to moje druhá rodina…,“ třásl se hlas mladému chovateli.