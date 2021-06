"Ti vojáci neměli vůbec nic na ústech a my jsme jim tenkrát pomohli. Kromě velkého poděkování městu jsem dostal toto osobní pero," ukázal Birke psací nástroj s nápisem Starostenské pro J.B.

"Dlouho jsem přemýšlel, zda se ho vzdát, protože má svoji historii a hodně pro mě znamená. V té době jsem s ním podepisoval celou řadu nepříjemných listin - objednávky na roušky, na respirátory, na dezinfekce. Přiznám se, že mě to už otravovalo. Radši jsem chtěl podpisovat to, co bych jako starosta měl - vítání občánků nebo svatební listiny. Bylo to nejen pro mě jedno z nejhorších období, které jsme mohli zažít," připomněl starosta.

"Tím, že dávám toto pero do tubusu, tak dělám tečku za covidem a definitivně se s ním loučím," věří Jan Birke, že už se podobný dramatický scénář opakovat nebude.