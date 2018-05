Voda chybí hlavně obcím, kde jsou lidé odkázáni na vlastní studny

Královéhradecký kraj - Problémy se zásobováním pitnou vodou má v Královéhradeckém kraji nejméně 109 míst. Vyplývá to ze studie, kterou si nechalo před dvěma lety vypracovat vedení kraje. Nejvíce míst bez vody je na Jičínsku, v oblasti voda chybí ve 41 lokalitách.

Problémy s vodou mají hlavně obce bez vodovodu, kde jsou lidé odkázáni na vlastní studny. Ve studnách však kvůli dlouhodobému suchu výrazně ubývá vody.

S nedostatkem vody se dlouhodobě potýká například Liberk na Rychnovsku. V některých částech obce už se sice problém podařilo vyřešit, v místní části Hláska je však situace stále špatná.

Na vrt potřebují peníze z dotace

“Tři roky zpět se sem musela voda pravidelně dovážet,” uvedl starosta Jiří Šimerda. Nejdříve se voda dovážela jen v srpnu, loni ji však vodohospodáři museli do podhorské obce dodávat od června až do října. Obec pro Hlásku plánuje nový vrt za šest milionů korun, už má projekt i dodavatele, zatím jí však na jeho pořízení chybějí peníze. Vedení proto požádalo o krajskou dotaci. Pokud by kraj přispěl alespoň polovinou částky, bylo by to pro místní dobrou zprávou.

Verdikt z hejtmanství by měl přijít do konce května. Pokud se místním nepodaří na krajské peníze dosáhnout, zkusí získat finanční injekci jinde.

Sucho trápilo například obyvatele části Uhřínov, kde se však před nedávnou dobou podařilo situaci vyřešit. I v místní části Prorubky už je nový vrt.

“Poslední tři roky jsou nejhorší. Letos nás sucho může potkat taky. Například potoky tady u nás skoro bez vody,” řekl Jiří Šimerda.

Čekají na posílení vodojemů

V Doubravě u Hořic žije trvale asi čtyřicet obyvatel. Pitnou vodu vodohospodáři dovážejí do vodojemu, který napájí zdejší vodovod. V plánu je posílení této části Hořic z březovické vodárny, investor nyní čeká na přiznání dotace. Na okružní vodovodní smyčku by se pak měly připojit i Jeřice, Cerekvice, Třebovětice, Skála a Boháňka.

Posílení vodojemů se dočká také Krsmol, Úbislavice a Brdo, kam v létě putovaly cisterny vody. Obce se napojí na novopacký vodovodní řad.

Náchodsku díky zásobám z Polické křídové pánve sucho nehrozí, ale i zde se musí dostupností vody zabývat. „Studny osm, deset metrů hluboké se začínají prohlubovat, protože voda v těchto hloubkách ubývá,“ říká technik VaK Náchod Zdeněk Lecnar.